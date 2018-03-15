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Встреча с главой Печать
15.03.2018 00:00

Состоялась встреча представителей компаний­-резидентов ОЭЗ «Дубна» с главой  города.  Обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с развитием как наукограда, так и особой экономической зоны.

 

Проект ОЭЗ «Дубна» осуществляется в сотрудничестве с администрацией подмосковного наукограда, и некоторые вопросы, проблемы, в том числе  социального плана и связанные со строительством резидентами собственных объектов, решаются совместно с муниципальной властью.  Поэтому многие руководители и сотрудники компаний­резидентов изъявили желание встретиться  с главой  Дубны Максимом Даниловым. Во встрече приняли участие представители администрации  и ТПП города, юридической фирмы «Городисский и партнеры», таможенного поста «Дубна», с принимающей стороны  ­  и.о. заместителя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков.

Приветствуя участников встречи,  Максим Данилов поздравил всех с тем, что подмосковная территория стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности  ОЭЗ в России, сделав  акцент  на том, что  администрация города, как и Управляющая компания ОЭЗ «Дубна»,  одну из своих главных задач видит в обеспечении комфортного пребывания на его территории специалистов компаний­резидентов.  В подтверждение сказанному был назван ряд показательных цифр по итогам 2017 года.

Так,  при поддержке губернатора Московской области удалось осуществить ремонт улично­дорожной сети, на что было израсходовано  порядка 200 млн  рублей. Впервые  за многие годы выделены средства ­ почти 44 млн  рублей ­ на асфальтирование территорий дубненских дворов. Глава города отметил, что сегодня администрация старается участвовать во всевозможных областных программах, независимо от отрасли, будь то ЖКХ, дорожная инфраструктура, капитальный и текущий ремонт социальных объектов и других.

Рассказал Максим Данилов и о планах на год нынешний, многие их которых будут осуществляться при финансовой поддержке региона.  К примеру,  строительство по вновь откорректированному проекту лечебно­хирургического корпуса на 190 койко­мест. По словам главы города, «пройден экватор» и в возведении моста через Волгу:

«Из 15 тысяч тонн металлоконструкций уже смонтировано более 7 тысяч, ­ отметил  Максим Николаевич. ­ С вводом моста в эксплуатацию, которая  запланирована   на первый квартал 2019 году, мы  получим новый виток в развитии   как  города, так и ОЭЗ «Дубна», ее компаний­резидентов. Исчезнет проблема с логистикой, резиденты будут завозить оборудование, сырье, материалы  напрямую в зону, не делая крюк в 50 километров через Кимры».

На встрече также говорили о расширении территории ОЭЗ и строительстве на двух ее площадках инновационно-­технологических центров, возведении жилых домов на прилегающей территории и строительстве защитной дамбы. Отдельное внимание было уделено вопросам, которые могут возникнуть у компаний при строительстве собственных объектов на территории ОЭЗ, применении таможенного режима свободной таможенной зоны, патентного и авторского права. В завершение  встречи Петр Пермяков выразил  надежду,   что позитивные изменения в городе положительно скажутся и на развитии Особой экономической зоны «Дубна», которая станет еще более привлекательной для жизни и работы  специалистов действующих и новых компаний-­резидентов.
  		 
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