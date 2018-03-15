|
Состоялась встреча представителей компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» с главой города. Обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с развитием как наукограда, так и особой экономической зоны.
Проект ОЭЗ «Дубна» осуществляется в сотрудничестве с администрацией подмосковного наукограда, и некоторые вопросы, проблемы, в том числе социального плана и связанные со строительством резидентами собственных объектов, решаются совместно с муниципальной властью. Поэтому многие руководители и сотрудники компанийрезидентов изъявили желание встретиться с главой Дубны Максимом Даниловым. Во встрече приняли участие представители администрации и ТПП города, юридической фирмы «Городисский и партнеры», таможенного поста «Дубна», с принимающей стороны и.о. заместителя генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Петр Пермяков.
Приветствуя участников встречи, Максим Данилов поздравил всех с тем, что подмосковная территория стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России, сделав акцент на том, что администрация города, как и Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», одну из своих главных задач видит в обеспечении комфортного пребывания на его территории специалистов компанийрезидентов. В подтверждение сказанному был назван ряд показательных цифр по итогам 2017 года.
Так, при поддержке губернатора Московской области удалось осуществить ремонт уличнодорожной сети, на что было израсходовано порядка 200 млн рублей. Впервые за многие годы выделены средства почти 44 млн рублей на асфальтирование территорий дубненских дворов. Глава города отметил, что сегодня администрация старается участвовать во всевозможных областных программах, независимо от отрасли, будь то ЖКХ, дорожная инфраструктура, капитальный и текущий ремонт социальных объектов и других.
Рассказал Максим Данилов и о планах на год нынешний, многие их которых будут осуществляться при финансовой поддержке региона. К примеру, строительство по вновь откорректированному проекту лечебнохирургического корпуса на 190 койкомест. По словам главы города, «пройден экватор» и в возведении моста через Волгу:
«Из 15 тысяч тонн металлоконструкций уже смонтировано более 7 тысяч, отметил Максим Николаевич. С вводом моста в эксплуатацию, которая запланирована на первый квартал 2019 году, мы получим новый виток в развитии как города, так и ОЭЗ «Дубна», ее компанийрезидентов. Исчезнет проблема с логистикой, резиденты будут завозить оборудование, сырье, материалы напрямую в зону, не делая крюк в 50 километров через Кимры».
На встрече также говорили о расширении территории ОЭЗ и строительстве на двух ее площадках инновационно-технологических центров, возведении жилых домов на прилегающей территории и строительстве защитной дамбы. Отдельное внимание было уделено вопросам, которые могут возникнуть у компаний при строительстве собственных объектов на территории ОЭЗ, применении таможенного режима свободной таможенной зоны, патентного и авторского права. В завершение встречи Петр Пермяков выразил надежду, что позитивные изменения в городе положительно скажутся и на развитии Особой экономической зоны «Дубна», которая станет еще более привлекательной для жизни и работы специалистов действующих и новых компаний-резидентов.