В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2018 года за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу высоких государственных наград удостоены сотрудники Объединенного института ядерных исследований. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены: главный научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П.Джелепова Юлиан Арамович Будагов; директор Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова Сергей Николаевич Дмитриев; директор Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Владимир Димитриевич Кекелидзе; директор Лаборатории радиационной биологии Евгений Александрович Красавин. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены: главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Игорь Анатольевич Голутвин; главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Владимир Алексеевич Никитин; почетный директор Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Игорь Алексеевич Савин. Дирекция ОИЯИ поздравляет коллег с получением высоких государственных наград! Редакция газеты «Встреча» присоединяется к поздравлениям ученых с заслуженными наградами.