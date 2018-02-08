Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
За заслуги перед Отечеством! Печать
08.02.2018 11:57

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2018 года за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу высоких государственных наград удостоены сотрудники Объединенного института ядерных исследований.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены:

главный научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем им. В.П.Джелепова Юлиан Арамович Будагов;

директор Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н.Флерова Сергей Николаевич Дмитриев;

директор Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Владимир Димитриевич Кекелидзе;

директор Лаборатории радиационной биологии Евгений Александрович Красавин.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:

главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Игорь Анатольевич Голутвин;

главный научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Владимир Алексеевич Никитин;

почетный директор Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина Игорь Алексеевич Савин.

Дирекция ОИЯИ поздравляет коллег с получением высоких государственных наград! Редакция газеты «Встреча» присоединяется к поздравлениям ученых с заслуженными наградами.

 
  		 
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Курсы валют на 09 Февраля (cbr.ru)
byrBYR28.86(+0.20)
usdUSD57.67(+0.72)
eurEUR70.77(+0.24)
uah10 UAH21.24(+0.25)
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо