2017­-й стал годом качественного развития Особой экономической зоны «Дубна». ОЭЗ заняла первое место в I Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Лучшей площадкой для ведения бизнеса ее признали российские и зарубежные эксперты и, что особенно ценно, сами инвесторы.

Государственные преференции, беспрецедентные льготы и потребности в высоких технологиях позволяют резидентам ОЭЗ «Дубна» успешно, в комфортных условиях реализовывать свои проекты, производить инновационные товары, продукты и услуги, выводить их на отечественный и международный рынок, строить собственные производства. В настоящее время в ОЭЗ активно ведут строительно­монтажные работы 24 компании, из них 21 начала освоение земельных участков в 2017 году, а 8 планируют ввести свои объекты в эксплуатацию уже в 2018 году.

С начала минувшего года резиденты создали порядка 600 новых рабочих мест, и в настоящее время общее число специалистов на предприятиях ОЭЗ составляет более 3200 человек. В целом сегодня свои проекты в ОЭЗ «Дубна» реализуют 137 высокотехнологичных компаний, инвестиции которых в проекты составили более 14,5 млрд рублей, а выручка намного превысила 20 млрд рублей.

Финальные итоги прошедшего года будут подведены чуть позже, но уже сегодня можно назвать прогнозные данные. Так, например, резиденты инвестируют в реализацию своих проектов почти 4 млрд рублей. Выручка компаний достигнет 5 млрд рублей. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней без учета НДС приблизится к 300 млн рублей, что почти в два раза больше запланированного. При плане 12 компаний в ОЭЗ в 2017 году было привлечено 20 резидентов. Эти пока предварительные данные еще раз подтверждают, что ОЭЗ вполне заслуженно была названа лучшей в России.