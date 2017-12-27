Под новый год, пожалуй, каждый из нас ждет чуда. Для каждого оно свое и каждому – самое желанное и дорогое. Ведь на то Новый год и есть самый волшебный, самый сказочный праздник. А вы знаете, что каждый год более 400 тысяч ребятишек со всей страны отправляют письма Деду Морозу! Детвора просит самые разнообразные подарки – от чуда техники железной дороги, необыкновенной красоты куклы и нового карнавального костюма до современных гаджетов и поездки в Диснейленд. Но есть и такие дети, кто просит новогоднего волшебника помочь вылечить кого-­то из тяжелобольных членов семьи и положить им под елку дорогостоящее лекарство или подарить в новом году мир его дому, его земле. Таких детей, которые не избалованы дорогими подарками, а радуются обычным новогодним сюрпризам и при этом загадывают здоровья и радости своим любимым – маме, папе, сестренкам и братишкам, как ни странно, констатируют

в пресс-­службе Деда Мороза, становится год от года все больше. Ежегодно тысячи детей просят Деда Мороза принести им в новогоднем мешке домашнее животное. В этом году, символом которого является Собака, количество заказов на этого домашнего питомца побило все рекорды, а приюты для бездомных животных устраивают так называемые «Новогодние распродажи» и готовы подобрать очень милого четвероногого друга для его будущего хозяина. Что ждет под новогодней елкой каждого из нас? Хочется верить, что что-­то приятное, радостное, светлое. Ведь под Новый год все-­таки случаются чудеса…И знаете, что верят в них не только дети, но и взрослые. И уж точно под бой курантов спешат загадать для своих близких самые дорогие подарки – здоровье, удачу, любовь. С Новым годом!