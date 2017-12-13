8 декабря ОЭЗ «Дубна» с рабочим визитом посетил зампред правительства Московской области Денис Буцаев. Он проверил готовность инфраструктуры ОЭЗ и провел совещание по перспективам развития территории и проектов компаний­-резидентов.

На этот раз визит был приурочен в том числе к сдаче тех объектов, которые построены за счет федерального бюджета. Маршрут визита проходил по левобережной площадке и стартовал с очистных сооружений №1, где уже полностью завершены строительно-­монтажные работы. Затем Денис Буцаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию промышленной зоны №1 Российского центра программирования. Здесь закончен первый этап создания таможенной инфраструктуры.

Еще одним заметным событием этого дня стал пробный пуск котельной №1. Старт к началу работы Денис Буцаев дал, нажав символическую кнопку. Этот жизненно важный для резидентов объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. Котельная будет снабжать тепловой энергией объекты резидентов, расположенные на 1­й и 2­й очередях застройки Российского центра программирования.

Денис Буцаев убедился и в завершении строительства дорожной инфраструктуры. Оценка по всем объектам была высокой:

­ Качественно выполнена работа, и, самое главное, мы смогли удержаться в рамках тех первоначальных смет, условий, которые были заявлены. Общее состояние – высокой готовности, в пределах еще нескольких недель мы завершаем финальную часть работ и приемки указанных объектов и, соответственно, будем считать эту часть обязательств, в том числе и перед резидентами, и перед федеральным центром, и перед региональными властями, – выполненной.