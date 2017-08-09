В прошедшие выходные в Дубне состоялся теннисный турнир, посвященный памяти выдающихся физиков, членов­-корреспондентов РАН Венедикта Петровича и Бориса Сергеевича Джелеповых. Турнир, давно уже ставший международным, проходит в нашем городе уже 18-­й раз. На этот раз он собрал на кортах Объединённого института ядерных исследований около 60 спортсменов-­любителей. Физики, бизнесмены, медики, общественные деятели и юные теннисисты со всей России разыграли кубки в захватывающих поединках. Теннис – один из основных видов спорта, который пользуется многолетней поддержкой Объединенного института ядерных исследований. Увлекались этим интереснейшим спортом Борис и Венедикт Джелеповы. В течение всей жизни братья Джелеповы были искренне привязаны к спорту, любовь к которому им привил их дядя академик Пётр Лукирский, разносторонний спортсмен. Венедикта Джелепова часто можно было увидеть с ракеткой на кортах Дома ученых ОИЯИ, построенных при его участии. Борис Джелепов долгие годы играл в ленинградском «Спартаке», имел первый разряд по теннису. Оба интересовались успехами российских теннисистов, часто посещали международные соревнования и были в курсе всех теннисных дел. Инициатором проведения теннисного турнира памяти братьев Джелеповых в 2000 году стал Игорь Джелепов – мастер спорта СССР, вице­-президент Федерации тенниса Северо-­Западного региона России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Организуя турнир их памяти в Дубне, Игорь Джелепов поставил задачей возродить теннисные традиции города. Бизнесмен Георгий Чебурков перед соревнованиями соблюдал жесткую диету, выкраивал время для усиленных тренировок. В этом году он сменил напарника. Впервые играет с Олегом Козловым. Это усложнило путь к победе. «В этом году собрались очень сильные соперники, поэтому игра дается тяжело, – рассказывает Георгий. – Я перед турниром две недели почти ничего не ел, готовился. Пока выигрываем, но с трудом». Соревнования проводятся в честь выдающихся российских ученых Бориса и Венедикта Джелеповых. 10 лет в них участвовали только взрослые теннисисты. Когда привлекли детей, спортивное состязание получило некоторую воспитательно-патриотическую окраску. Даже те юные теннисисты, которые не увлекаются физикой, теперь знают, кто такие братья Джелеповы. «Этот турнир посвящен братьям Джелеповым, – говорит 13-летний Даниил Кузьмин. – Братья Джелеповы – ученые, которые много сделали для российской ядерной физики. В Дубне есть улица Джелепова и памятник одному из братьев – Венедикту Петровичу». В турнире, посвященном ученым, участвуют не только физики из Дубны. Сразиться на кортах наукограда в эти дни приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга общественные деятели, медики и бизнесмены. Соревнования 18-й раз организует потомок Джелеповых – Игорь. Он ежегодно в начале августа собирает старых друзей и приглашает новых участников теннисных боёв. «Главное, что нам повезло с погодой, – уверен Игорь Джелепов. – Наше биополе – мы ведь с чистым сердцем делаем этот турнир – рассеяло тучи. Нам повезло. С утра дождик только покрапал, а вечером грохнула гроза». Около 60 спортсменов приняли участие в Джелеповских теннисных сражениях в этом году. Победители турнира определены в трех категориях. Жесткие методы Георгия Чебуркова принесли ожидаемый результат. Он с напарником выиграл соревнования среди мужских пар. В смешанных победили дубненцы Мария Князюк и Олег Кощеев. Среди юных лучший результат показали тоже жители наукограла – Влада Волкова и Александра Шлыкова. Ольга Григорьева Фото Юрия Тараканова