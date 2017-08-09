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"Тротуарная астрономия" Печать
09.08.2017 12:38

Дубненцы получили уникальную возможность – наблюдать за жизнью небесных светил в телескоп. Портативные оптические приборы установили на набережной Волги местные астрономы-любители. Теперь  прохожие могут бесплатно увидеть Луну и другие планеты Солнечной системы.

Оптический телескоп системы Ньютона с 300-кратным увеличением устанавливает на набережной Алексей Четвериков. Он непрофессиональный астроном, но инженерное образование стало хорошей основой для необычного хобби. Алексей  увлечён идеей уроков «тротуарной астрономии», и уже есть первые результаты. В наукограде появились новообращенные юные астрономы-любители.

«В прошлый раз приходила женщина с двумя маленькими девочками, которые смотрели в телескоп и ушли очень довольные, – рассказывает организатор урока «тротуарной астрономии» Алексей Четвериков. – Потом она нашла меня в соцсетях и написала, что детям настолько понравилось, что теперь они вместо обычных цветочков и котиков рисуют планету Сатурн».

Матвей Краснов впервые видит Луну в телескоп. Удалось рассмотреть все  подробности небесного тела. При таком мощном увеличении телескопа можно разобрать каждый кратер. Это зрелище обычно вызывает у детей восторг и удивление. Волшебным образом  далёкий  бездушный спутник Земли превратился в близкий, понятный, обрел очертания и подробности.  «Раньше Луна для меня как  бы не существовала, она была чем-то маленьким и далёким, – рассказывает Матвей. – А теперь я ее увидел и понял, что она настоящая. И мне стало любопытно – есть ли там жизнь?»

Семья Красновых впервые на уроке «тротуарной астрономии», который организуют дубненские энтузиасты. В следующий раз планируют прийти в полном составе – позвать папу и сестренку. Заглянуть в небо  хоть одним глазком   оказалось безумно увлекательно и для взрослых тоже. «Для меня это было потрясением, – признается Екатерина Краснова. – Я впервые смотрела в телескоп на Луну и увидела, насколько она рельефна, красива и необычна. Уроки «тротуарной астрономии» – прекрасное новшество для нашего города».

Просветительская работа дубненских астрономов-любителей началась этим летом. К ним присоединяются все новые – со своими телескопами. Каждый терпеливо объясняет любопытным – что, где и почему. Алексей Комендантов не только смотрит, но и фотографирует. Его аппарат это умеет. «Мне нравится передавать с помощью снимков свой восторг, свои эмоции от этого неземного зрелища, – поясняет организатор урока «тротуарной астрономии» Алексей Комендантов. – Такие наблюдения – тоже средства передачи того, что я вижу, насколько мир интересен, прекрасен, что мы можем посмотреть на него с другой точки зрения. Мы ходим по улице каждый день,  и Луна видна очень часто, но мы не обращаем на нее внимания. А наши уроки позволяют обратить внимание людей на, казалось бы, обыденные вещи».

Уроки «тротуарной астрономии» будут продолжаться до конца лета. Август – обычно самое благоприятное время для наблюдений. В этом месяце хорошо видны  не только Луна и Сатурн, которые дубненцы рассматривали в этот раз. Долгожданное событие – ночной фейерверк Персеид – самый красивый звездопад 2017 года.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

Фото Алексея ЧЕТВЕРИКОВА
 

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