Дубненцы получили уникальную возможность – наблюдать за жизнью небесных светил в телескоп. Портативные оптические приборы установили на набережной Волги местные астрономы-любители. Теперь прохожие могут бесплатно увидеть Луну и другие планеты Солнечной системы. Оптический телескоп системы Ньютона с 300-кратным увеличением устанавливает на набережной Алексей Четвериков. Он непрофессиональный астроном, но инженерное образование стало хорошей основой для необычного хобби. Алексей увлечён идеей уроков «тротуарной астрономии», и уже есть первые результаты. В наукограде появились новообращенные юные астрономы-любители. «В прошлый раз приходила женщина с двумя маленькими девочками, которые смотрели в телескоп и ушли очень довольные, – рассказывает организатор урока «тротуарной астрономии» Алексей Четвериков. – Потом она нашла меня в соцсетях и написала, что детям настолько понравилось, что теперь они вместо обычных цветочков и котиков рисуют планету Сатурн». Матвей Краснов впервые видит Луну в телескоп. Удалось рассмотреть все подробности небесного тела. При таком мощном увеличении телескопа можно разобрать каждый кратер. Это зрелище обычно вызывает у детей восторг и удивление. Волшебным образом далёкий бездушный спутник Земли превратился в близкий, понятный, обрел очертания и подробности. «Раньше Луна для меня как бы не существовала, она была чем-то маленьким и далёким, – рассказывает Матвей. – А теперь я ее увидел и понял, что она настоящая. И мне стало любопытно – есть ли там жизнь?» Семья Красновых впервые на уроке «тротуарной астрономии», который организуют дубненские энтузиасты. В следующий раз планируют прийти в полном составе – позвать папу и сестренку. Заглянуть в небо хоть одним глазком оказалось безумно увлекательно и для взрослых тоже. «Для меня это было потрясением, – признается Екатерина Краснова. – Я впервые смотрела в телескоп на Луну и увидела, насколько она рельефна, красива и необычна. Уроки «тротуарной астрономии» – прекрасное новшество для нашего города». Просветительская работа дубненских астрономов-любителей началась этим летом. К ним присоединяются все новые – со своими телескопами. Каждый терпеливо объясняет любопытным – что, где и почему. Алексей Комендантов не только смотрит, но и фотографирует. Его аппарат это умеет. «Мне нравится передавать с помощью снимков свой восторг, свои эмоции от этого неземного зрелища, – поясняет организатор урока «тротуарной астрономии» Алексей Комендантов. – Такие наблюдения – тоже средства передачи того, что я вижу, насколько мир интересен, прекрасен, что мы можем посмотреть на него с другой точки зрения. Мы ходим по улице каждый день, и Луна видна очень часто, но мы не обращаем на нее внимания. А наши уроки позволяют обратить внимание людей на, казалось бы, обыденные вещи». Уроки «тротуарной астрономии» будут продолжаться до конца лета. Август – обычно самое благоприятное время для наблюдений. В этом месяце хорошо видны не только Луна и Сатурн, которые дубненцы рассматривали в этот раз. Долгожданное событие – ночной фейерверк Персеид – самый красивый звездопад 2017 года. Ольга ГРИГОРЬЕВА Фото Алексея ЧЕТВЕРИКОВА