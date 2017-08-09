30 июля на конечной остановке автобуса у магазина на улице Юркино состоялось народное собрание, посвященное 326-й годовщине поселения Юркино и Дню Военно-морского флота.

В 1710-1714 годах на Дубненской верфистроились парусно-гребные судна тьялки для Балтийского флота. Именно поэтому поселение Юркино имеет непосредственное отношение к российскому флоту.

В праздничном мероприятии приняли участие более 60-ти человек. Пришли и стар и млад! Собравшиеся почтили минутой молчания память о земляках, погибших за Родину на полях сражений и морях. А затем все вместе с воодушевлением исполнили песню «Варяг».

Единогласно было принято решение о присвоении центральной площади Юркино, на которой и собрались жители, названия – площадь 325-летия Юркино. Председатель уличного комитета Виктор Егорович Храмченков объявил конкурс на создание песни о Юркино – своеобразного гимна этого поселения.

В этот день было много радости, танцев и песен. Всем понравились выступления юных музыкантов, покорил своим творчеством ансамбль «Ностальгия». А ребятишки смогли принять участие в конкурсе рисунка на асфальте.

Но даже в праздник юркинцы нашли время, чтобы обсудить наболевший вопрос газификации улицы наукограда – Юркино. Вот уже шесть лет уличный комитет под председательством В.Е. Храмченкова ведет диалог с городскими и областными властями на эту тему, но пока безуспешно, хотя газопровод проходит совсем рядом – у микрорайона «Риверклаб». Вот и на это мероприятие жители Юркино пригласили представителей городской администрации и депутата И.Е. Широкова, однако никто из них на празднике так и не появился.

Несмотря на неоднократные обращения в течение шести лет по этому вопросу к депутату горсовета, он ни разу не выходил с инициативой о выделении средств на газификацию улицы Юркино.

В.Е. Храмченков звонил на ЦТ за несколько дней до прямого эфира с президентом В.В. Путиным с просьбой задать ему вопрос, касающийся газификации дубненской улицы Юркино. Однако в ответе прозвучало: Руководство в Москве считает данный вопрос неактуальным»(?!) Но жители улицы продолжают надеяться. Они решили отправить всю документацию, накопившуюся за шесть непрерывных лет борьбы за газ, в администрацию президента России и губернатору Московской области.

В.Е. ХРАМЧЕНКОВ