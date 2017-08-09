В Красногорске, в Доме правительства, прошло заседание Наблюдательного совета Особой экономической зоны «Дубна» под председательством главы г. Дубны Вячеслава Мухина. Члены совета рассмотрели инновационные проекты семи компаний, претендующих на статус резидента. Пять из них станут инвесторами зоны без прохождения Экспертного совета. ООО «РуфТрейд» представил проект по созданию современного производства кровельных элементов и комплектующих. Для его осуществления на правобережной площадке ОЭЗ компания планирует построить производственные и складские помещения общей площадью около 6 640 кв. метров. Основными потребителями продукции – водосточных систем и кровельных элементов – являются компании, работающие на рынке малоэтажного строительства. Для экономики Московской области проект будет иметь существенное значение. Предприятие позволит создать в регионе 58 новых рабочих мест с достойным уровнем зарплаты, а также вывести на рынок доступные и качественные водосточные системы российского производства. Инвестиции в проект составят 328 млн рублей. В течение 5 лет после начала производства «РуфТрейд» планирует занять до 15% рынка РФ кровельных элементов и комплектующих. ООО «ЛС-Энерго» займется разработкой и производством энергоэффективного оборудования, в том числе плазменных парогенераторов. Актуальность данного проекта связана с большим спросом на инновационное оборудование отечественного производства предприятий нефтегазовой, фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслей экономики. Продукция компании по своим техническим и эксплуатационным параметрам не будет уступать аналогичным устройствам японских и европейских производителей, а по ряду характеристик превзойдет их. Для осуществления проекта «ЛС-Энерго» планирует построить на территории ОЭЗ «Дубна» лабораторно-производственный комплекс общей площадью около 5700 кв. метров и создать 34 рабочих места. Объем финансирования составит 250 млн рублей. Вышеуказанные компании, планирующие строить в ОЭЗ собственные объекты, должны защитить свои проекты на экспертных советах по промышленно-производственным и технико-внедренческим ОЭЗ в правительстве Московской области, а следующие пять уже могут подписывать соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности без его прохождения. Цель проекта ООО «Химмаш-аппарат» – разработка конструкторской и технологической документации для создания энергоэффективного оборудования, а также технологий по очистке и переработке нефтесодержащих отходов в различных отраслях промышленности. Разрабатываемые энергоэффективные решения должны способствовать оптимизации существующих технологических процессов, модернизации действующих производств, а также позволят снизить стоимость оборудования и обеспечить надежность и безопасность его эксплуатации. Инвестиции в проект составят 14,6 млн рублей, в ходе его реализации будет создано 22 рабочих места. Проект ООО «Канопус» направлен на разработку программного обеспечения для анализа, обработки, управления и миграции баз данных. В качестве целевых заказчиков и потребителей продукции могут выступить предприятия, основной сферой деятельности которых являются образование, лизинг, продажа автомобилей, платежи и переводы денег, умные контракты, кибербезопасность, сетевые технологии, прогнозирование, торговля акциями, а также банки. Программное обеспечение «Канопус» позволит компаниям-заказчикам не только удешевить работу с базами данных, но и сделать ее более эффективной. Общий объем финансирования проекта – 8,3 млн рублей. ООО «РУДЕВАЙСЕЗ» приходит в ОЭЗ с проектом по разработке конструкторской, технологической документация и программного обеспечения (ПО) для производства и эксплуатации программно-аппаратного комплекса оперативного распознавания документов в видеопотоке «Рудевайсез». В последнее время все большим спросом на рынке пользуются не универсальные, а предназначенные для решения узкого круга задач сканирующие устройства. К ним относятся документ-сканеры, оперативно распознающие данные с документов-паспорта, водительского удостоверения, кредитных карт и т.д. Компания «РУДЕВАЙСЕЗ» предложит пользователям готовое изделие с комплексом ПО, позволяющим существенно оптимизировать бизнес-процессы, связанные с обработкой документов, их сканированием, распознаванием в видеопотоке и дальнейшей отправкой. Объем инвестиций в проект составит 5,22 млн рублей. ООО «Гидростенд» планирует разрабатывать и реализовывать конструкторскую и технологическую документацию для производства гидравлических систем и их компонентов. Актуальность проекта связана с ростом технологической оснащенности предприятий современным оборудованием, повышенной потребностью в гидравлических системах отечественного производства из-за введения секторальных антироссийских санкций. Конструкторская и технологическая документация компании «Гидростенд» позволит выпускать гидравлические стенды российского производства со 100% замещением импортных комплектующих. В реализацию проекта будет инвестировано более 2,7 млн рублей. ООО «АВТОМАТИКА» намерена разрабатывать средства и методы промышленной автоматизации, включая разработку сопутствующего программного обеспечения, а также конструкторской, технологической, рабочей и технической документации для производства и эксплуатации устройств плавного пуска однофазных электродвигателей переменного тока с функцией энергосбережения и их компонентов. Конечным продуктом станет лицензия на производство одной единицы изделия, включающая в себя комплект бизнес-документации и ПО, под управлением которого устройство будет выполнять свои функции. Таким образом, потребители получат устройство, продлевающее срок службы электродвигателей, устраняющее просадки напряжения в электросетях при их запуске, а также обеспечивающее снижение энергопотребления при работе с неполной нагрузкой. В настоящее время в России подобного устройства нет, к тому же произведенное по документации «АВТОМАТИКИ» оборудование будет дешевле и не уступит по функционалу единственному зарубежному аналогу. Запланированные в проект инвестиции – 690 тыс. рублей. Все пять компаний будут реализовывать свои проекты на арендованных в ОЭЗ «Дубна» площадях и в самое ближайшее время подпишут соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности на ее территории. Наблюдательный совет ОЭЗ «Дубна» также рассмотрел и утвердил план перспективного развития территории до 2027 года. В завершение заседания председатель правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев вручил свидетельства о ведении деятельности на территории ОЭЗ в Дубне трем компаниям, проекты которых были утверждены Экспертным советом в мае 2017 года. Светлана ЖУКОВА