Дубна отметила 61­й день рождения. Основные торжества пришлись на 29 июля. Главной праздничной площадкой стал Парк семейного отдыха, где с самого утра проходили спортивные и увеселительные мероприятия.

Там же, в парке, стартовал День здоровья, в рамках которого все желающие могли пройти обследование, познакомиться с новинками медицины и даже получить направление к специалистам узкого профиля, если это необходимо. На торжественной церемонии открытия праздника чествовали выдающихся горожан Дубны. Так, звания «Почетный гражданин города» удостоен Сергей Федорович Дзюба, заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное управление» университета «Дубна», в прошлом первый заместитель главы администрации города. Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждены Леонид Игоревич Бершанский, руководитель ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы», внесший огромный вклад в реализацию проекта строительства моста через Волгу в нашем городе, и директор Татьяна Васильевна Хапаева, четверть века возглавляющая лагерь «Сосновый бор». Благодарность министерства энергетики Российской Федерации вручена начальнику участка ОСК АО «ПТО ГХ» Ирине Сергеевне Смагиной, почетной грамоты Министерства ЖКХ Московской области удостоен слесарь­ремонтник АО «ПТО ГХ» Геннадий Павлович Воробьев. Благодарственное письмо Московской областной думы вручено заместителю генерального директора по строительству АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергею Сергеевичу Борисову, руководителю управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрею Владимировичу Тамонову. Диплома Московской областной думы удостоен коллектив Дома отдыха «Ратмино» и коллектив Дома международных совещаний ОИЯИ, а также начальник узла технической связи Объединенного института Алексей Викторович Чепигин. Также глава города Вячеслав Борисович Мухин поздравил молодоженов, зарегистрировавших свой брак в День города, и семьи, в которых в этот день произошло пополнение, и вручил им памятные подарки. Финальной точкой празднования 61­го дня рождения Дубны стал Российский фестиваль фейерверков «Большая Волга». Битва трех лучших мастеров российского пиротехнического искусства в 12­й раз состоялась на уникальной площадке над водной гладью реки Волги. Установка снарядов началась за 10 часов до первого залпа. Работали внимательно, тщательно, убрали даже траву вокруг ­ чтобы ничто не помешало выписывать на небе сверкающие вензеля. А в целом подготовка к фестивалю фейерверков «Большая Волга» велась несколько месяцев. Участники команды из Костромы «Пиромагия» несколько раз переписывали сценарий своего выступления. Особое внимание они уделяют четкости в синхронизации ­ каждая нотка должна соответствовать своей вспышке. «Любую нашу программу мы стараемся сделать так, чтобы она заставляла не просто восхищаться фейерверком, а чтобы люди поняли ­ фейерверк ­ не только великолепное шоу, но и пиротехнической искусство», ­ говорит руководитель студии “Пиромагия” Александр Шепелёв. Жители наукограда уже считаются среди фейерверкеров искушенными ценителями пиротехнического искусства. Для них 12 лет выбирают уникальные самобытные команды выдумщиков, художников, мастеров своего дела. «Вот пусть они подерутся ­ в хорошем смысле этого слова, ­ улыбается организатор Российского фестиваля фейерверков “Большая Волга” Александр Татаринчик, который все 12 лет занимается подбором участников на фестиваль. ­ Мне это очень нравится. Я давно для себя сформулировал, что фестиваль – это место, где пиротехники соревнуются друг с другом. А зритель от этого только выигрывает. Вот этого я каждый раз и жду от фестиваля». Первой выступала команда «Орион­Арт». Коллектив прославил себя организацией одного из самых грандиозных зрелищ в мире пиротехники ­ Санкт­Петербургского фестиваля «Алые паруса». Тема фестиваля ­ «Моя прекрасная планета». В нём участвуют три пиротехнические команды ­ любимцы дубненских зрителей «Салюты лучших коллекций» из Реутова, «Орион­Арт» из Москвы и костромская студия «Пиромагия». Каждый год организаторы фестиваля стараются пригласить участников, неизвестных дубненцам, чтобы вызвать у зрителей свежие впечатления, удивить их. «Сегодня что ни команда, то фантастика и удивление. Представляете, сегодня в небе над Волгой прозвучат около пяти тысяч залпов, ­ говорит заместитель руководителя администрации Дубны Николай Мадфес. ­ Каждый из них ­ филигранная работа команды ­ кропотливая, долгая, которая вылилась в удивительной красоты результат». Команда «Салюты лучших коллекций» с первых секунд вызвала у зрителей бурю восторга тем, поскольку взяла основой для своего выступления песню Виктора Цоя. Рокерские традиции очень сильны в наукограде. Возможно, именно это заставило реутовских пиротехников сделать такой выбор. И он полностью оправдался. Многотысячная толпа подпевала и аплодировала беспрерывно. «Мне они понравились больше всех, поскольку исключительно удачно подобрали музыкальную основу, ­ говорит житель Дубны Григорий Гудков. – По моему мнению, именно этот жанр подходит для фейерверков ­ мощный, зажигательный». В результате приз зрительских симпатий получил многолетний безусловный любимец дубненской публики «СЛК» из Реутова. А Гран­при XII фестиваля жюри присудило коллективу «Орион­Арт» за филигранный подбор элементов композиции и синхронность парковой наземной части и высотных залпов, которые составили в итоге целостный ансамбль. Ольга ГРИГОРЬЕВА Анна ФРАНЦУЗОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА