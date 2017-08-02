28 июля Дубну посетила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. На вертолетной площадке в Ратмино ее встречали глава города Вячеслав Борисович Мухин и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев. В. И. Скворцова побывала в Объединенном институте ядерных исследований. В Лаборатории физики высоких энергий она и члены делегации министра здравоохранения РФ увидели масштабный проект «NICA». В Особой экономической зоне «Дубна» гости ознакомились с проектами компаний ­резидентов медицинского кластера. Министра сопровождали руководитель Федерального медико­биологического агентства Владимир Уйба, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Наталья Санина, первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, другие представители федерального и областного правительства, администрации нашего наукограда. Несмотря на краткое время пребывания в наукограде, министр уделила достаточно внимания ОЭЗ «Дубна», чтобы получить полное представление об особенностях развития территории, сферах деятельности, а также уникальных разработках резидентов биомедкластера и инновационной медицинской продукции, изделиях и оборудовании, которые выпускают компании. Осмотр территории особой экономической зоны Вероника Скворцова начала с правобережной площадки. Здесь министру представили несколько наиболее значимых проектов резидентов, направленных на импортозамещение. Две компании уже построили свои объекты и в ближайшее время начнут выпуск продукции. «НАНО КАСКАД» планирует организовать производство изделий для плазмафереза и инфузионной терапии. В конце 2017 года запустит новое производство «Фрерус» ­ дочерняя компания немецкой корпорации Fresenius Medical Care. Резидент намерен наладить выпуск современного инновационного оборудования для заместительной почечной терапии, включая аппараты «искусственная почка» и диализные фильтры. Министру продемонстрировали и ход строительства, к которому в этом году приступили компании «Гранат Био Тех», «МЛТ», «Паскаль Медикал» и «Фабрика радиотерапевтической техники». Основная часть экскурсии в ОЭЗ продолжилась на левобережной площадке. В научно-­производственном корпусе компании «Эйлитон», которая занимается разработкой и производством средств для клинико­диагностических лабораторий, специально к визиту министра здравоохранения была организована мини­выставка продукции и изделий резидентов ОЭЗ. Здесь Веронике Скворцовой и участникам делегации представили Медико­технический кластер Московской области, который был создан в 2016 году на базе компаний ­резидентов ОЭЗ «Дубна». Как пояснил директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац, основная задача МТК – объединение усилий бизнеса и властей по созданию производств и продвижению на рынки отечественных конкурентоспособных медицинских изделий. Сегодня в составе МТК уже 37 организаций региона. К 2020 году планируется обеспечить объем производства медицинских изделий в г. Дубне 12,9 млрд. рублей в год. При условии достижения в 2020 году объема российского производства медицинских изделий – 148,8 млрд. рублей (40% от объема рынка – целевой показатель государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013­2020 годы») доля дубненских предприятий в общем объеме российского производства составит 8,7 %. Генеральный директор Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов рассказал о продукции, которую выпускает резидент и их улучшенных по сравнению с импортными аналогами характеристиках. Это, в основном, вакуумные пробирки для взятия венозной крови, а также аналитические анализаторы. Он особо отметил, что «технологический прорыв в сфере лабораторной диагностики во многом стал возможен благодаря приоритетному Национальному проекту «Здоровье». Свои проекты министру представили и другие компании­резиденты. Так, например, Александр Шондин, генеральный директор компании «ВестМедГрупп», которая активно модернизирует отечественные лечебные учреждения, продемонстрировал четырехсекционную кровать с электроприводом для нетранспортабельных лежачих больных, а также бокс для транспортировки инфицированных больных и пациентов с иммунодефицитными состояниями. Директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев, обращаясь к министру здравоохранения В.И. Скворцовой и членам делегации, отметил: ­ Мы очень благодарны визиту уважаемого министра и членов делегации. Вы посетили наш город, своими глазами посмотрели на те достижения, которые в нашей особой экономической зоне происходят. Мы очень горды, что наш Объединенный институт ядерных исследований тоже внес вклад в разработку ядерно­физической технологии, давшей толчок некоторым из этих методик. И мы считаем, что ваш визит даст толчок развитию медицинского обслуживания в городе. Мы надеемся, что будет достроена наша больница, не только мост, но еще и больница. Мы убеждены, что в правобережной части города специальное медицинское обслуживание сотрудников нашего международного института поднимет свой уровень и мы готовы при вашей поддержке внести вклад в развитие вот такой высокоемкой научной медицины в стране. О результатах визита в подмосковный наукоград, Объединенный институт ядерных исследований и ОЭЗ «Дубна» говорят слова, сказанные министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой по его завершению: ­ Мы посетили особую планету! Это особый мир внутри нашей страны, не так далеко от Москвы, необыкновенно самобытный, с очень высоким интеллектом и с особой эмоциональной атмосферой творчества. Почти 20 стран присутствует на этой территории, это представители всех интеллектуальных лидеров в области ядерной физики, в том числе ядерно­-медицинских технологий. И люди живут семьями в этом городе, дети разных национальностей вместе ходят в садики и в школы, вместе начинают заниматься наукой в очень раннем возрасте. И огромное количество творческой молодежи находится в сердцевине всего этого кластера. Сейчас Дубна в потрясающем развитии. Рядом с основным циклофазотроном находилось еще поле в прошлом году. А сейчас это новый город, который очень быстро растет. Он будет построен в целом к 2020 году, второй этап ­ к 2023 году. Строит его опять ­таки международное сообщество, включая представителей ведущих в мире аналогичных площадок. И мощнее структуры для исследования самых разных процессов в мире не будет. Здесь бы я отметила два самобытных поля. Первое – это возможность использования ядерной энергии для лечения, прежде всего онкологических заболеваний. И здесь есть прорывные технологии. Скажем, Объединенный институт сумел добиться ширины сечения медицинского физического протонного пучка менее одного миллиметра, а средний показатель по миру – 4, 5 миллиметров. На нас выходят японские исследователи с просьбой объединиться только для того, чтобы позаимствовать эту российскую технологию с очень точечной концентрацией пучка. Почему это так важно? Потому что это позволяет нам даже точечные звездчатые опухоли удалять фактически одной процедурой. Более того, заходить в такие области, скажем мозга, так называемые срединные структуры, в которые скальпелем зайти невозможно, потому что любое соприкосновение вызывает рефлекторную остановку дыхания и сердечной деятельности, остановку жизненно важных функций. А данные технологии позволяют пробираться в те зоны, которые необходимо. Это уникальные возможности прежде всего для нейроонкологии, для любых спинальных технологий – это спинной мозг и структуры позвоночника, это центральные раки легкого, в том числе прикорневые, точечные, ­ можно на самых ранних стадиях их удалять. И, собственно, самые старейшие возможности протонные, они родились здесь, и то, что мы видим сейчас – это новый виток развития, что буквально через несколько лет позволит создать совершенно новую индустрию ядерной медицины. Это первый аспект. Второй аспект – это изучение как такового человека, функции человеческого организма, разных органов и систем. С помощью особых исследований, биоэнергетики, разных других исследований, связанных уже с подходами использования магнитных, ионных, протонных полей, и других пучков для формирования представления – что есть ткань человека, что есть вообще «живое»… Это очень важно для перспективы, потому что это откроет новую эру в медицине, в возможности влияния на физиологические и патологические процессы. Очень удачно встроен институт в особую экономическую зону, которая формируется в последние годы в Дубне. Самый быстроразвивающийся кластер – биомедицинский. Мы увидели посевы потрясающие, которые должны взойти в ближайшие два года. Начиная от вакуумных пробирок и вакуумных контейнеров для взятия биологических образцов, причем, лучших в мире по качеству, по стерильности, более дешевых, чем импортные, до линейных ускорителей, аппаратов для гемодиализа, телемедицинских систем, которые позволяют дистанционно мониторить состояние человека. Мы видим, что формируется мощный интеллектуально-­производственный котел. Причем, все производственные площадки находятся в контакте, они активизируют деятельность друг друга и радуются общим успехам. Светлана ЖУКОВА,

Владимир РОМАНЦОВ