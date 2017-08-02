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28 июля Дубну посетила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. На вертолетной площадке в Ратмино ее встречали глава города Вячеслав Борисович Мухин и директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев. В. И. Скворцова побывала в Объединенном институте ядерных исследований. В Лаборатории физики высоких энергий она и члены делегации министра здравоохранения РФ увидели масштабный проект «NICA». В Особой экономической зоне «Дубна» гости ознакомились с проектами компаний резидентов медицинского кластера.
Министра сопровождали руководитель Федерального медикобиологического агентства Владимир Уйба, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Наталья Санина, первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, другие представители федерального и областного правительства, администрации нашего наукограда.
Несмотря на краткое время пребывания в наукограде, министр уделила достаточно внимания ОЭЗ «Дубна», чтобы получить полное представление об особенностях развития территории, сферах деятельности, а также уникальных разработках резидентов биомедкластера и инновационной медицинской продукции, изделиях и оборудовании, которые выпускают компании.
Осмотр территории особой экономической зоны Вероника Скворцова начала с правобережной площадки. Здесь министру представили несколько наиболее значимых проектов резидентов, направленных на импортозамещение. Две компании уже построили свои объекты и в ближайшее время начнут выпуск продукции. «НАНО КАСКАД» планирует организовать производство изделий для плазмафереза и инфузионной терапии. В конце 2017 года запустит новое производство «Фрерус» дочерняя компания немецкой корпорации Fresenius Medical Care. Резидент намерен наладить выпуск современного инновационного оборудования для заместительной почечной терапии, включая аппараты «искусственная почка» и диализные фильтры. Министру продемонстрировали и ход строительства, к которому в этом году приступили компании «Гранат Био Тех», «МЛТ», «Паскаль Медикал» и «Фабрика радиотерапевтической техники».
Основная часть экскурсии в ОЭЗ продолжилась на левобережной площадке. В научно-производственном корпусе компании «Эйлитон», которая занимается разработкой и производством средств для клиникодиагностических лабораторий, специально к визиту министра здравоохранения была организована минивыставка продукции и изделий резидентов ОЭЗ. Здесь Веронике Скворцовой и участникам делегации представили Медикотехнический кластер Московской области, который был создан в 2016 году на базе компаний резидентов ОЭЗ «Дубна». Как пояснил директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац, основная задача МТК – объединение усилий бизнеса и властей по созданию производств и продвижению на рынки отечественных конкурентоспособных медицинских изделий. Сегодня в составе МТК уже 37 организаций региона. К 2020 году планируется обеспечить объем производства медицинских изделий в г. Дубне 12,9 млрд. рублей в год. При условии достижения в 2020 году объема российского производства медицинских изделий – 148,8 млрд. рублей (40% от объема рынка – целевой показатель государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 20132020 годы») доля дубненских предприятий в общем объеме российского производства составит 8,7 %.
Генеральный директор Управляющей компании ООО «Эйлитон» Александр Шибанов рассказал о продукции, которую выпускает резидент и их улучшенных по сравнению с импортными аналогами характеристиках. Это, в основном, вакуумные пробирки для взятия венозной крови, а также аналитические анализаторы. Он особо отметил, что «технологический прорыв в сфере лабораторной диагностики во многом стал возможен благодаря приоритетному Национальному проекту «Здоровье». Свои проекты министру представили и другие компаниирезиденты. Так, например, Александр Шондин, генеральный директор компании «ВестМедГрупп», которая активно модернизирует отечественные лечебные учреждения, продемонстрировал четырехсекционную кровать с электроприводом для нетранспортабельных лежачих больных, а также бокс для транспортировки инфицированных больных и пациентов с иммунодефицитными состояниями.
Директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Анатольевич Матвеев, обращаясь к министру здравоохранения В.И. Скворцовой и членам делегации, отметил:
Мы очень благодарны визиту уважаемого министра и членов делегации. Вы посетили наш город, своими глазами посмотрели на те достижения, которые в нашей особой экономической зоне происходят. Мы очень горды, что наш Объединенный институт ядерных исследований тоже внес вклад в разработку ядернофизической технологии, давшей толчок некоторым из этих методик. И мы считаем, что ваш визит даст толчок развитию медицинского обслуживания в городе. Мы надеемся, что будет достроена наша больница, не только мост, но еще и больница. Мы убеждены, что в правобережной части города специальное медицинское обслуживание сотрудников нашего международного института поднимет свой уровень и мы готовы при вашей поддержке внести вклад в развитие вот такой высокоемкой научной медицины в стране.
О результатах визита в подмосковный наукоград, Объединенный институт ядерных исследований и ОЭЗ «Дубна» говорят слова, сказанные министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой по его завершению:
Мы посетили особую планету! Это особый мир внутри нашей страны, не так далеко от Москвы, необыкновенно самобытный, с очень высоким интеллектом и с особой эмоциональной атмосферой творчества. Почти 20 стран присутствует на этой территории, это представители всех интеллектуальных лидеров в области ядерной физики, в том числе ядерно-медицинских технологий. И люди живут семьями в этом городе, дети разных национальностей вместе ходят в садики и в школы, вместе начинают заниматься наукой в очень раннем возрасте. И огромное количество творческой молодежи находится в сердцевине всего этого кластера. Сейчас Дубна в потрясающем развитии. Рядом с основным циклофазотроном находилось еще поле в прошлом году. А сейчас это новый город, который очень быстро растет. Он будет построен в целом к 2020 году, второй этап к 2023 году. Строит его опять таки международное сообщество, включая представителей ведущих в мире аналогичных площадок. И мощнее структуры для исследования самых разных процессов в мире не будет. Здесь бы я отметила два самобытных поля. Первое – это возможность использования ядерной энергии для лечения, прежде всего онкологических заболеваний. И здесь есть прорывные технологии. Скажем, Объединенный институт сумел добиться ширины сечения медицинского физического протонного пучка менее одного миллиметра, а средний показатель по миру – 4, 5 миллиметров. На нас выходят японские исследователи с просьбой объединиться только для того, чтобы позаимствовать эту российскую технологию с очень точечной концентрацией пучка. Почему это так важно? Потому что это позволяет нам даже точечные звездчатые опухоли удалять фактически одной процедурой. Более того, заходить в такие области, скажем мозга, так называемые срединные структуры, в которые скальпелем зайти невозможно, потому что любое соприкосновение вызывает рефлекторную остановку дыхания и сердечной деятельности, остановку жизненно важных функций. А данные технологии позволяют пробираться в те зоны, которые необходимо. Это уникальные возможности прежде всего для нейроонкологии, для любых спинальных технологий – это спинной мозг и структуры позвоночника, это центральные раки легкого, в том числе прикорневые, точечные, можно на самых ранних стадиях их удалять. И, собственно, самые старейшие возможности протонные, они родились здесь, и то, что мы видим сейчас – это новый виток развития, что буквально через несколько лет позволит создать совершенно новую индустрию ядерной медицины. Это первый аспект. Второй аспект – это изучение как такового человека, функции человеческого организма, разных органов и систем. С помощью особых исследований, биоэнергетики, разных других исследований, связанных уже с подходами использования магнитных, ионных, протонных полей, и других пучков для формирования представления – что есть ткань человека, что есть вообще «живое»… Это очень важно для перспективы, потому что это откроет новую эру в медицине, в возможности влияния на физиологические и патологические процессы. Очень удачно встроен институт в особую экономическую зону, которая формируется в последние годы в Дубне. Самый быстроразвивающийся кластер – биомедицинский. Мы увидели посевы потрясающие, которые должны взойти в ближайшие два года. Начиная от вакуумных пробирок и вакуумных контейнеров для взятия биологических образцов, причем, лучших в мире по качеству, по стерильности, более дешевых, чем импортные, до линейных ускорителей, аппаратов для гемодиализа, телемедицинских систем, которые позволяют дистанционно мониторить состояние человека. Мы видим, что формируется мощный интеллектуально-производственный котел. Причем, все производственные площадки находятся в контакте, они активизируют деятельность друг друга и радуются общим успехам.
Светлана ЖУКОВА,
Владимир РОМАНЦОВ