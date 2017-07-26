Одним из знаковых событий прошлой недели для страны стало проведение XIII Международного авиационно­космического салона, который за шесть дней работы посетили без малого полмиллиона человек. Для нашего города «МАКС» – это событие особенное, ведь традиционно, со дня основания авиационно­космического салона, в нем участвует АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка. На этот раз дубненское предприятие представило два изделия в составе стенда Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Как отметил председатель Совета ди­ректоров корпорации Борис Грызлов, посетивший экспозицию 21 июля, «МАКС» – это демонстрация российских высоких технологий. Он даёт исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно­космического комплекса. Важно помнить, что высокое качество военной продукции – это репутация всей российской промышленности и потенциал для наращивания как производства, так и экспорта высокотехнологичной продукции в целом, в том числе и гражданского назначения». При этом уже сразу после завершения деловой программы салона было озвучено, что объём контрактов и соглашений о намерениях, подписанных в рамках его работы, достиг 394 млрд рублей, а деловой потенциал «МАКС­2017» превысил 600 млрд рублей.