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26.07.2017 12:12
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Пополнился список горожан, отмеченных почетным знаком «За заслуги перед Дубной» и носящих звание «Почетный гражданин города».
Городской Совет депутатов на недавнем заседании принял решение удостоить высшей награды Дубны – звания «Почетный гражданин города» заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» госуниверситета «Дубна», председателя первичной организации Вольного экономического общества Московской области в городе Дубне Сергея Федоровича Дзюбу за многолетнюю работу на благо нашего города.
Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждена директор муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительнообразовательный лагерь «Сосновый бор» Татьяна Васильевна Хапаева. У Татьяны Васильевны в этом году двойной юбилей уже четверть века она возглавляет «Сосновый бор», а сам лагерь в эти дни отмечает свое 60летие.
Поздравляем земляков с заслуженными наградами!