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За особые заслуги перед Дубной Печать
26.07.2017 12:12

Пополнился список горожан, отмеченных почетным знаком «За заслуги перед Дубной» и носящих звание «Почетный гражданин города».

Городской Совет депутатов на недавнем заседании принял решение удостоить высшей награды Дубны – звания «Почетный гражданин города» заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление» госуниверситета «Дубна», председателя первичной организации Вольного экономического общества Московской области в городе Дубне Сергея Федоровича Дзюбу за многолетнюю работу на благо нашего города.

Почетным знаком «За заслуги перед Дубной» награждена директор муниципального автономного учреждения «Детский оздоровительно­образовательный лагерь «Сосновый бор» Татьяна Васильевна Хапаева. У Татьяны Васильевны в этом году двойной юбилей ­ уже четверть века она возглавляет «Сосновый бор», а сам лагерь в эти дни отмечает свое 60­летие.
Поздравляем земляков с заслуженными наградами!
 

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