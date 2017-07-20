На восемьдесят процентов завершены фундаменты опор будущего дубненского моста. Уже видны очертания тех, что стоят на обоих берегах. За полгода работы мостостроители не дали случая дубненцам усомниться в соблюдении назначенных сроков. На суше началось сооружение тел опор моста. Для этого уже израсходовано более тысячи кубометров бетона. 15 процентов работ завершено. Кое­какие из опор уже приобрели узнаваемые очертания. В ближайшее время приступят к сборке пролетов, металлоконструкции для которых должны привести на днях. «На суше бурение мы закончили, в русле Волги – продолжаем, ­ рассказывает заместитель директора ДТФ “Мостоотряд­90” Александр Крымский. ­ Планируем до конца лета закончить». В целом мост сооружается равномерно в соответствии с плановыми сроками. Работы над правобережной и левобережной эстакадами идут с одинаковой скоростью и результатами. От береговой части лишь немного отстаёт русло. «На берегах сделано чуть больше, чем в русле, ­ поясняет А.Крымский. – Во­первых, за земле работы раньше начали, во­вторых, на реке объемы больше. Там необходимо было забить шпунтовые ограждения, выполнить подъезды к опорам по воде». Одновременно идет замена окон на пластиковые в квартирах «китайской стены». Это в некоторой степени решает проблему шума со стройки. По переносу коммуникаций на проспекте Боголюбова сроки также соблюдаются. Закончить планируют к открытию отопительного сезона. Иначе никак. Основная трудность состоит сейчас в том, что фактическое расположение электрических кабелей, водопровода и теплосетей не соответствует документам. «Несмотря на трудности, мы намерены соблюсти сроки, ­ говорит Александр Крымский. – Основное сейчас – теплосеть, на которой с 10 июня начали производить работы. На водопроводе тоже работы ведутся. По электрокабелям сейчас вышел проект. Скоро начнутся работы – будет осуществлен прокол в парке отдыха в районе озера. Там надо будет пропустить достаточно большой объем коммуникаций». Фундаменты опор будущего моста завершены на 80 процентов. Завершаются работы на тех, которые стоят в русле реки. В общей сложности на стройке, которая длится чуть более полугода, освоено более миллиарда рублей – восьмая часть всех выделенных средств. Ольга Григорьева Фото Юрия Тараканова