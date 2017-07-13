Акробатика с мотором на воде. Фестиваль стоячих гидроциклов состоялся в Дубне на акватории реки Волги. Вопреки законам физики, спортсмены на тяжелых аквабайках по-­настоящему взлетали над водой. Шоу собрало несколько сотен зрителей. Поймать свободу за хвост, ощутить чувство полета над водой – с такой целью приехала из Углича на фестиваль DubnaJet 12­-летняя Софья Сметанина. С шести лет девочка стоит на аквабайке. Детских моделей нет, она управляет стандартной тяжелой и мощной машиной. Но страха перед ней уже нет. Волнуется только перед стартом на соревнованиях. Сегодня стала четвертой в гонке юниоров. Эта категория впервые появилась на дубненском фестивале. Не выиграла, но получила огромный заряд адреналина. «Я приехала не за медалями, я хочу поймать кайф», – признается Софья. Тренер юной гонщицы – её отец. Он тоже доволен результатами. Сам стал вторым в слаломе среди взрослых. Дубненский фестиваль стоячих аквабайков для него – источник пополнения энергии, точка пересечения представителей уникальной субкультуры. «Для нас это в первую очередь – выход на природу, – поясняет Максим Сметанин, – мы хотим забрать часть этой глобальной энергии, которая сгустилась здесь». Два первых заезда на водных состязаниях – слалом и гонка. Самая зрелищная часть фестиваля – третья дисциплина – фристайл и фрирайд. Опытные спортсмены устраивают для зрителей настоящее шоу – демонстрируют сложные и красивые трюки. Это – специальный гидроцикл. Им управляют стоя. Тяжёлая машина развивает скорость до сотни километров в час. В умелых руках она может летать. Главное здесь – мощный мотор и хорошая волна – считает райдер из Сочи Давид Джалагония. Он на аквабайке – как рыба в воде. Выиграл гонку и слалом. «Когда я занимаюсь водными видами спорта, я сливаюсь с природой, – говорит Давид. – Вода ведь избавляет от всего негативного, смывает отрицательную энергию». Несмотря на дождливую погоду, фестиваль стоячих аквабайков собрал на акватории Волги несколько сотен зрителей и более 30 спортсменов из 20 городов. Метеорологи обещали погодный конец света. Райдеры не испугались стихии и влились в неё, устроив свой собственный армагеддон на воде. «Это очень круто, – говорит организатор фестиваля DubnaJet Григорий Попов. – Это супермероприятие, которое нужно посещать, нужно делать, быть в нём. Дубна и аквабайк – вещи неразделимые. С такими водными просторами как у нас, нужно заниматься парусным, яхтенным спортом, любым спортом, связанным с водой. Виндсёрфинг, кайтинг, вейк – у нас все возможности для этого есть. Их нельзя упустить». Абсолютное ощущение волшебства. Презрев все законы физики, райдеры зависают в воздухе. Они выполняют такие трюки, которые, кажется, невозможно выполнить на тяжёлой машине. Эти экстремальные соревнования в Дубне проводятся только второй раз. Но уже стали частью традиций водномоторного спорта наукограда. Ольга Григорьева Фото с сайта http://dujet.ru