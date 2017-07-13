6 июля в Торгово-промышленной палате города Дубны состоялась деловая встреча дубненских предприятий с руководителями ОАО «Оршанский инструментальный завод» (Республика Беларусь) – первым заместителем директора завода Татьяной Дробышевской и заместителем главного инженера по подготовке производства Борисом Левиным. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов состояния инструментальной отрасли и организации сотрудничества белорусского предприятия с российскими партнерами.

Оршанский инструментальный завод является ведущим специализированным производителем в Республике Беларусь широкой номенклатуры высококачественного вспомогательного и режущего инструмента для металлообрабатывающих станков и центров токарного, фрезерного, сверлильного, расточного и резьбонарезного профилей. Инструмент обладает высоким качеством, отвечает требованиям современных технологий, сертифицирован по ISO 9001 и имеет широкий спектр производственного назначения.

Первый заместитель директора завода Татьяна Дробышевская отметила, что в настоящее время принято решение о модернизации завода, закупке современного оборудования для удовлетворения изменяющихся потребностей потребителей продукции завода. В связи с чем, представителям завода было полезно в ходе обсуждения удостовериться в том, что заказываемое ими оборудование позволит производить вспомогательный и режущий инструмент, который необходим потребителям в области металлообработки.

Президент ТПП г. Дубны Владимир Бобров познакомил гостей из города Орша с научно-производственным комплексом Дубны, развитием малого и среднего предпринимательства в городе, представил дубненских участников встречи – руководителей и специалистов предприятий, занятых в сфере металлообработки.

Во встрече приняли участие представители АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка», ООО «НПО «Атом», АО «Приборный завод «Тензор», ООО «ТАИР», АО «НТЦ «ТЕХИНДУСТРИЯ».

Гости из Республики Беларусь посетили производственные цеха ООО «НПО «Атом» и ООО «Полипак», удостоверившись в высоком уровне состояния металлобрабатывающих производств на этих предприятиях, а также ознакомились с деятельностью компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна», посетив левобережный участок ОЭЗ.

В ходе встречи и посещения предприятий были достигнуты договоренности о рассмотрении белорусскими коллегами текущих потребностей дубненских предприятий в режущем инструменте и вспомогательном оборудовании, а также в информировании предприятий Дубны о новых видах продукции в ходе модернизации завода.