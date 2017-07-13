ХIII Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017» будет проходить на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова в городе Жуковский с 18 по 23 июля. Традиционно он станет крупнейшим мероприятием такого плана. Уже сейчас известно, что количество участников составит около 800 компаний, более полумиллиона из них – российские разработчики и производители, остальные – представители более чем трех десятков стран мира.

Экспозицию исторических самолетов на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском дополнят пятью новыми экспонатами, всего для осмотра будут представлены 14 исторических самолетов. Гости авиасалона смогут посмотреть на сельскохозяйственный самолет Су-38, экспериментальный МЛ-012, легкий многоцелевой М-101Т, учебно-тренировочный L-39 и учебно-боевой МиГ-21У. Также на МАКС-2017 можно будет увидеть самолеты Ту-144 и Ту-155, истребители Су-27 и МиГ-27 и даже побывать в их кабинах.

Как отмечают организаторы, в воздушной программе будут задействованы более восьми десятков самолетов. Высший пилотаж в небе над Жуковским покажут восемь пилотажных групп. Впервые в России выступит группа пилотов Fursan Al Emarat из Объединенных Арабских Эмиратов. Традиционным станет выступление латвийской группы Baltic Bees. Свое мастерство продемонстрируют «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи». Школу отечественного летного мастерства представит пилотажная группа ДОСААФ России «Русь», чьи выступления славятся точностью и слаженностью выполнения фигур сложного и высшего пилотажа, – сообщает пресс-служба авиакосмического салона.

Дубну на авиационно-космическом салоне «МАКС-2017» будут представлять два предприятия – АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и АО «ОКБ «Аэрокосмические системы», разработки которых займут достойное место в международной экспозиции.