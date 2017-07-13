Открытку ко Дню рождения родного города готовят мастера аэрографии и сотрудники городского предприятия АО «ПТО ГХ». На бетонном ограждении насосно-фильтровальной станции рисуют самолеты. Это второе грандиозное полотно, которое эффектно вписывается в имеющуюся композицию, посвященную дубнеским авиастроителям. Стратегический бомбардировщик ТУ-95МС решили изобразить не случайно. Оригинал имеет к Дубне самое непосредственное отношение. Он базируется на аэродроме ВВС России в городе Энгельс и посвящен нашему наукограду. На борту – герб и его название. «Наше градообразующее предприятие ГосМКБ «Радуга» тесно сотрудничает с аэродромом базирования ТУ-95МС в городе Энгельсе, – поясняет генеральный директор предприятия “ПТО ГХ” Тимур Карягин. – Делегации из Дубны неоднократно бывали в этом городе. Надеемся, что этот самолет станет одной из составляющих связи между нами, ГосМКБ «Радуга» и стратегическим ВВС России». Самолет рисуют на бетонном ограждении вдоль улицы Жуковского. Это символично, поскольку она ведет к ДМЗ и ГосМКБ «Радуга» – предприятиям, на которых разрабатываются модели самых современных российских самолетов и ракет. Уже можно различить контуры и детали будущего рисунка. Он довольно крупный, чтобы был виден из окон проезжающих мимо машин. «Мы сейчас рисуем максимально контрастно, стараемся учесть опыт прошлого года, – объясняет художница Анна Максимчук. – Выбрали красный, оранжевый и синий цвета, работаем с контрастами, чтобы рисунок было хорошо видно издалека, из проезжающих мимо машин и автобусов». Сотрудники ПТО ГХ провели подготовительные работы, очистили и нанесли грунтовку на забор, закупили и предоставили девушкам специальную краску, а также оборудование. Такую открытку почтальону доставить по адресу будет не под силу. Ее можно только подарить. Мастера аэрографии взялись выполнить его на день рождения родного города, несмотря на сложности работы на открытом воздухе. «Обычно аэрографы используют для более маленьких картинок, а у нас гигантский самолет, – говорит художница Елена Кулиш. – Основная сложность состоит в том, что сейчас мы работаем на открытом воздухе, здесь постоянно дождь и ветер, которым сдувает краску и часто получается, что она ложится не в том месте, где требуется». Новый рисунок – вторая открытка ко Дню города, подаренная художницами и сотрудниками городской организации ПТО ГХ. Она – еще один шаг к тому, чтобы Дубна стала музеем под открытым небом, посвященным авиастроителям. Ольга Григорьева