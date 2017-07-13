Очень своевременно дубненские озеленители решили использовать декоративную капусту для украшения клумб на городских улицах. При такой погоде она едва ли не единственное растение, которому не страшно нынешнее лето с ливнями и градами.

Декоративную капусту высадили на центральную клумбу в дендрарии. Специалисты предположили, что она будет выгодно смотреться с низкорослой бегонией, яркими бархатцами и объемным стелющимся можжевельником. С оформлением клумбы задержались из-за непогоды. Дождь и холодные ночи долго не позволяли выкопать луковицы тюльпанов. Они были высажены здесь заранее и должны были отцвести и дозреть.

«В этом году погода нас подвела, – с сожалением замечает сотрудница службы озеленения Ирина Казакова. – На клумбе у ротонды ливнем побило бегонию, с землей смешало. Сажаем и переживаем, не знаем, выживут ли цветы». Клумба, которая располагается в центре дендрария, разделена пешеходной дорожкой на две части. Они оформляются симметрично. В центре – куст можжевельника, который окружают разнообразные цветы. В этом году дубненские агрономы не купили ни одного кустика рассады. Все, что украшает городские клумбы, выращено в местных теплицах.

На основную площадку дендрария, в рамках гарантийных обязательств, представители ландшафтно-строительной компании привезли дополнительно деревья и кустарники. Их высадили взамен тех, которые пострадали от погодных аномалий и вандалов. Кроме того, наукограду был подарен 21 куст пузыреплодника краснолистного. Это высокое растение обладает эффектной густой кроной и раскидистыми ветвями, усеянными яркими цветами и причудливо гофрированными листьями.

Ольга Григорьева