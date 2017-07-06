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Дубна-Словения: дружба, проверенная временем Печать
06.07.2017 10:50

О неделе, проведенной в Дубне, педагоги небольшого словенского города Нова Горица будут вспоминать с особым теплом и радостью, равно как и о людях, благодаря которым состоялся очередной визит в наш город делегации города-­побратима. Семь учителей по математике, физике и другим дисциплинам знакомились с нашим наукоградом, его высокими технологиями, с системой образования, методиками преподавания и опытом взаимодействия образовательного учреждения с местным социумом. Это если говорить официальным языком о задачах и миссии делегации, которую принимала Дубна и школа №1. Программа пребывания в нашем городе словенских педагогов была насыщенной – они побывали в Объединенном институте ядерных исследований, в Центре космической связи, гостей приветствовал глава города В.Б. Мухин на встрече в администрации.  А еще для словенских друзей были организованы экскурсии в музеи Дубны, поездки в Дмитров и Москву. На прощальном вечере, который состоялся в школе, гости благодарили за теплый прием и еще больше говорили о том, что все­-таки здорово, что несколько лет назад усилиями обеих сторон – словенской и дубненской, зародилась дружба городов.

Об итогах этого визита и о новых проектах, которые в ближайшее время будут реализованы побратимами, читайте в одном из следующих выпусках газеты.

 
 

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