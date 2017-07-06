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Включены в реестр инновационной продукции Печать
06.07.2017 10:48

По результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок на включение в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области, была одобрена продукция ООО «Эйлитон». Таким образом, пять продуктов, выпускаемых компанией, рекомендованы к использованию на территории Подмосковья. 

27 июня  в Доме правительства Московской области Министерство инвестиций и инноваций провело заседание комиссии по рассмотрению заявок на включение инновационной продукции в реестр инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области. В состав комиссии входит Алесей Степаненко – начальник Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий администрации города Дубны. По результатам заседания, дубненская компания ООО «Эйлитон» – резидент ОЭЗ ТВТ «Дубна» – пополнила реестр инновационной продукции Московской области на пять позиций.

Для включения в реестр ООО «Эйлитон» представила продукцию, применяемую в сфере клинической лабораторной диагностики: анализатор мочи URiCKAH-про, микропробирки с антикоагулянтом «ЮНИВЕТ-II», анализатор мочи URiCKAH strip, автоматический биохимический анализатор Юнилаб-200, вакуумные пробирки UNIVAC.

Развитие  производства отечественных медицинских изделий и оборудования с учетом научно-технического потенциала – это стратегически важная задача для России. Сегодня по оснащению медицинским диагностическим оборудованием и инструментом российская медицина на 80% зависит от импорта. Цифра демонстрирует полную зависимость здравоохранения страны от экспорта, от зарубежных компаний. Очень важно уже в ближайшее время наращивать производственные мощности в этой сфере, открывать новые производства. Дубненский резидент может сыграть в решении этой задачи заметную роль.

Наша справка

ООО «Эйлитон» (входит в группу компаний «А/О Юнимед») работает на рынке медицинского лабораторного оборудования России. Основное направление деятельности – разработка и производство оборудования и расходных материалов для клинической лабораторной диагностики. Начиная с 2013  года  ООО «Эйлитон» является резидентом Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна». Вся продукция имеет регистрационные удостоверения и разрешена к применению в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений Российской Федерации.
 

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