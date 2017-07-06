Опыт Дубны в плане ведения раздельного сбора мусора можно рекомендовать для использования во всех муниципальных образованиях Московской области. К такому решению пришли депутаты Мособлдумы, побывавшие в наукограде в рамках выездного заседания областного парламента. Они осмотрели сортировочный комплекс и ознакомились с работой российско-финской компании L&T, которая, помимо Дубны, имеет подразделения в Сергиевом Посаде, Ногинске, Фрязине, Электростали. Более предметный разговор о системе разделения отходов состоялся на днях между депутатом Московской областной думы Мариной Шевченко и депутатом горсовета Дубны, заместителем генерального директора компании L&T в России, координатором партийного проекта «Экология России» по г.о. Дубна Сергеем Андроновым. О том, как происходит сбор мусора, Сергей показал на примере нескольких многоэтажных домов в районе Большая Волга. У подъезда стоят два контейнера: синий – для перерабатываемых отходов, зеленый – для пищевых. В отличие от Москвы, где выбрали трехконтейнерную систему – для пластика добавили специальные сетки, в Дубне его собирают в общий контейнер со стеклом, бумагой, полиэтиленом и пр. Договоры на обслуживание многоквартирных домов заключаются с управляющими компаниями и ТСЖ. Что касается частного сектора, там отношения строятся по другой схеме. Собственник заключает индивидуальный договор, заказывает контейнер требуемого объема и обозначает удобный график вывоза мусора. Для полного охвата жилого фонда наукограда компания установила около 400 синих контейнеров объемом 1,1 кубометра и около 700 зеленых и серых размером поменьше. Марина Шевченко поинтересовалась, нет ли жалоб от жильцов нижних этажей на такое «соседство» непосредственно под окнами. Как оказалось, жители Дубны с пониманием относятся к проблеме грязных дворов и подъездов и хотят, чтобы в их домах и на придомовых территориях не было мусорных навалов. Во многих новостройках, по решению собственников квартир, управляющие компании заваривают мусоропроводы, все отходы выносятся на улицу, в удобные контейнеры в шаговой доступности. Таким образом в подъездах нет антисанитарии, тараканов и характерного запаха. На вопрос областного депутата, как часто вывозится мусор, Сергей Андронов ответил, что зеленые и серые контейнеры с пищевыми фракциями опорожняются ежедневно, а синие – раз в два-три дня, по мере наполнения или по звонку техника управляющей компании. Все контейнеры – на колесиках (можно откатить в удобное место), закрыты крышками, недоступны для птиц и животных. А современные мусоровозы с задней загрузкой контейнеров позволяют забирать мусор без потерь, не оставляя на площадке ни одной соринки. Марина Шевченко отметила, что майская презентация комплекса сортировки и переработки произвела большое впечатление на ее коллег по Мособлдуме. Особый интерес вызвала функция отслеживания каждой машины, сопровождения на маршруте. – Действительно, благодаря системе Глонасс мы видим, какой водитель в какой момент времени в каком месте работает, знаем нагрузку на ось машины, то есть представляем примерную массу собранного мусора, а также получаем другие важные показатели, которые помогают оптимизировать процесс и сделать его полностью прозрачным, – подтвердил Сергей Андронов. В ходе беседы депутаты обсудили и внутримуниципальные задачи, и региональные перспективы, в том числе общеобластную проблему с полигонами твердых коммунальных отходов и необходимость строительства мусороперерабатывающих комплексов. Тарифы за вывоз мусора могли бы стать нагляднее для населения, если выделить их в отдельную графу в квитанциях за услуги ЖКХ. Компания L&T готова предоставлять скидку для управляющих компаний и жителей, которые качественно сортируют мусор, а не бросают его в первый попавшийся контейнер. Особая роль отводится воспитательно-просветительской работе: нужно повышать экологическую культуру граждан, начиная с детского сада, школы, студенческой скамьи. Соответствующие проекты уже не первый год реализуются в Дубне, и своими программами наукоград готов поделиться с другими муниципальными образованиями. Наша справка Lassila & Tikanoja (L&T) предоставляет комплекс услуг в сфере обращения с отходами в Мытищинском, Пушкинском, Щелковском, Талдомском, Ногинском и Сергиево-Посадском районах Московской области. Подразделение L&T в Дубне – ООО «Российско-финская компания «Экосистема».