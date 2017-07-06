Рабочая группа Общественной палаты Московской области закончила формирование новых составов общественных палат в 67 муниципальных районах и городских округах Московской области, которое проходило в несколько этапов и продолжалось четыре месяца.

«В общей сложности по Подмосковью было подано более 6 тысяч комплектов документов от кандидатов. Таким образом, в среднем конкурс составил около 3 человек на одно место, а в Щелковском муниципальном районе даже 7 человек на место», – отметила и.о. председателя Общественной палаты Московской области Марина Юденич.

«Чтобы в составы общественных палат попали самые лучшие представители общественности, были проведены 159 общественных обсуждений кандидатов в муниципальных образованиях, в которых приняли участие около 8000 человек. Обсуждения проходили на площадках действующих общественных палат, на предприятиях и в учреждениях», – добавила начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.

22 апреля прошел Единый день рейтингового голосования, в ходе которого в места его проведения пришли более 73 тысяч граждан Московской области. После подсчета голосов, внимательного изучения документов кандидатов и консультаций был составлен рейтинг кандидатов и последовательно утверждены составы новых муниципальных общественных палат. Треть утвердил Губернатор Московской области, треть Советы депутатов муниципальных образований.

Последнюю треть (735 человек) утвердили во время Пленарного заседания.Таким образом, членами общественных палат в муниципальных образованиях стали 2205 граждан Подмосковья, более половины из них впервые.

Средний возраст членов муниципальных общественных палат 44 года, большинство из которых составляют женщины – 52%. Самая большая палата после объединения муниципальных образований будет в городском округе Коломна – 66 человек.

Наибольшее представительство в общественных палатах получили представители образовательных учреждений, промышленности и бизнеса, пенсионеры, члены некоммерческих организаций.

Общественники приступят к работе в ближайшее время, а осенью для них будут организованы обучающие семинары.

Членами Общественной палаты нашего города стали: Айриян Александр Сержикович, Артемова Мария Михайловна, Багинян Андрей Сергеевич, Бобиков Владислав Юрьевич, Бобылева София Вадимовна, Большакова Анастасия Евгеньевна, Борисов Дмитрий Николаевич, Востриков Андрей Сергеевич, Герасимов Сергей Дмитриевич, Загуменнов Василий Иванович,Игнатенко Елена Александровна, Катрасев Виктор Васильевич, Киселев Андрей Валентинович, Князева Наталья Александровна, Косабуцкий Владимир Леонтьевич, Лобзин Роман Арнольдович, Мальцев Алексей Владимирович, Нелюбина Ирина Борисовна, Ореховская Анна Андреевна, Пасько Александр Владимирович, Пирогова Людмила Ивановна, Рац Александр Алексеевич, Смольникова Светлана Анатольевна, Соболев Глеб Игоревич, Федоров Алексей Сергеевич, Фесенко Роман Павлович, Фролов Александр Романович, Чарыков Алексей Владимирович, Чернякова Екатерина Владимировна, Штранина Елена Анатольевна.

Желаем дубненцам плодотворной и интересной работы в составе общественной палаты нашего города!