В Лаборатории нейтронной физики им. И.М. Франка на днях стартовали Третья Международная школа и семинар по комплексным и магнитным системам мягкой материи: структура и физико-механические свойства (CMSMS’17).

Организаторами выступают Объединенный институт ядерных исследований, Западный университет Тимишоары, Институт механики сплошных сред Российской академии наук (Пермь), кафедра ЮНЕСКО Белорусского национального технического университета, Институт физики и ядерной энергетики «Хория Хулубей» (Бухарест) и Румынское общество физики.

Темы лекций, устных и стендовых докладов посвящены теории, моделированию и экспериментальным исследованиям физико-механических, структурных и химических аспектов материаловедения. Традиционно широко участников познакомят с исследованиями биологических комплексных веществ, включая взаимодействие наночастиц с биомолекулами и клетками.

Специальная секция посвящается освещению современного состояния и тенденций развития исследований веществ, обладающих магнитными свойствами: магнитным эластомерам, феррогелям, феррожидкостным кристаллам и т. п.

Свой отсчет Международная летняя школа и семинар CMSMS ведут с сентября 2012 года, когда в Крыму, в Алуште, собрались первые участники. Тогда в Школе приняли участие более 30 специалистов мирового уровня и молодые исследователи из России, Румынии, Молдовы, Беларуси, Украины, Франции и Германии, работающие над междисциплинарными проблемами мягкой материи.

Во второй раз исследователи собрались уже в Дубне осенью 2014 года (CMSMS'14). Участников тогда насчитывалось в два раза больше – 65 представителей из России, Румынии, Польши, Словакии, Германии и Франции. Молодые ученые на сессиях показали высокий научный уровень своих работ, побывали с экскурсией в Лаборатории нейтронной физики, где познакомились с импульсным реактором ИБР-2 и установкой ИРЕН.

Ключевая цель стартовавшего CMSMS'17 (здесь о своем участии заявили около 60 человек) заключается в обмене последними результатами исследований в рамках совещания. Молодые ученые также представят свои результаты на устных и стендовых сессиях.

Оргкомитет конференции благодарит полномочного представителя Румынии в ОИЯИ, Комитет по сотрудничеству Румынии и ОИЯИ, Лабораторию нейтронной физики ОИЯИ и Западный университет Тимишоары за финансовую поддержку CMSMS'17 и выражает особую благодарность администрации и сотрудникам ОИЯИ и ЛНФ за помощь в подготовке мероприятия.

Татьяна Крюкова