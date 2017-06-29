Международная научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ стартовала с 26 июня. Школа стала традиционной, она проводится Объединенным институтом ядерных исследований совместно с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) с 2009 года, то есть в девятый раз. Кстати, в списках организаторов Школы значится и наш Международный университет «Дубна».

Участниками этой научной школы в Дубне стали 28 человек, в том числе 10 увлеченных физикой учеников, участие которых тоже стало хорошей традицией школы. Кстати, всю информацию о Школе можно почерпнуть из ее официального сайта (http://teachers.jinr.ru/schools/jinr2017-event-news).

На этот раз конкурсный отбор прошли учителя и школьники из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Украины и России. Причем российские учителя и их ученики прибыли в ОИЯИ из Архангельской, Волгоградской, Московской, Новосибирской, Свердловской областей, Башкортостана, Татарстана и Чувашии.

В программе Школы, которая завершится в последний день июня, научно-популярные лекции ведущих специалистов Объединенного института, посещение базовых установок и лабораторий ОИЯИ. Школьникам предложено поработать в Лабораторном физическом практикуме, а также поучаствовать в научном семинаре, на котором они выступят с докладами по одному из разделов физики.

В этом году учителя обсудят и выскажут свои идеи и пожелания по темам: создание материалов, привлекающих внимание к науке и ОИЯИ; совершенствование сайта teachers; сбор и систематизация идей для простых и эффектных экспериментов, пополнение экспонатами Музея истории науки и техники ОИЯИ; составление программы знакомства с ОИЯИ для учащихся разных классов. Школьники, к примеру, будут участвовать в обсуждении презентации визита в ОИЯИ для выступления перед одноклассниками.

Кстати, следующая Десятая научная школа для учителей физики из стран-участниц ОИЯИ пройдет глубокой осенью (с 5 по 12 ноября) уже в ЦЕРНе.

Татьяна Крюкова