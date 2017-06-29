Без малого год назад, в канун 60-летнего юбилея Дубны, в школе №10 был открыт Музей истории создания крылатых ракет. Идея открыть такой музей родилась не случайно. Долгое время деятельность двух градообразующих предприятий Дубны – ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка и Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова, работающих на оборонную промышленность страны, была полностью засекречена. Сегодня изделия, разработанные и изготовленные на этих предприятиях, представлены в музее. Это прежде всего полноразмерные макеты крылатых ракет, а также интерактивные стенды, на которых представлена информация об истории разработки и применения ракетной техники. А буквально на днях в музее зародилась новая традиция – рассказывать о людях, вершивших историю «Радуги» и ДМЗ, о ветеранах производства. Первая такая встреча была приурочена к юбилею конструктора ракетной техники Лауреата Ленинской и Государственной премий СССР Марка Нафтальевича Гальперина – 2 июня ему бы исполнилось 95 лет... В небольшом уютном зале музея собрались коллеги Марка Нафтальевича, его родные, а также молодые специалисты предприятий, для которых общение с ветеранами, соратниками выдающихся конструкторов, особенно ценно. Марк Нафтальевич был сподвижником основателя, руководителя, первого главного конструктора МКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка. Вместе с Л.Н. Боголюбским, К.Н. Субботиным, Р.Ш. Хайкиным и другими он входил в так называемый штаб, своего рода мозговой центр, с помощью которого А.Я. Березняк решал стратегические задачи. На «Радугу», вспоминали ветераны предприятия, Марк Нафтальевич пришел в 1950 году. В бригаде, оказывается, он был единственным советским инженером среди немецких специалистов, которые в то время вместе с семьями из Германии были направлены в Дубну. Вскоре Александр Яковлевич Березняк назначил Марка Нафтальевича Гальперина начальником бригады крыла и оперения, затем ведущим конструктором ракеты «П-15» класса «корабль-корабль». Такой ракеты не имел ни один флот мира. Это, конечно, был прорыв и для страны, и для конструкторского бюро. А.Я. Березняк и М.Н. Гальперин получили за эту ракету Ленинскую премию – одну из самых высоких наград того времени. И сейчас эта легендарная ракета остается на вооружении некоторых стран. Когда приступили к серийному производству «П-15», Марк Нафтальевич возглавил отделение-комплекс и посвятил ему 19 лет жизни. Специалист он был незаурядный, обладал бесценным качеством – оригинальностью мышления, недаром у него полтора десятка оформленных авторских свидетельств на изобретения. Он очень любил свою работу, досконально знал дело, но не только за это ценили его коллеги и подчиненные. О личностных качествах Марка Нафтальевича говорили практически все его соратники, выступавшие в этот вечер – Евгений Иванович Пивторак, Вячеслав Федорович Карасев, Борис Иванович Марков и другие. Они отмечали, что Марк Нафтальевич был очень интеллигентным, технически грамотным, эрудированным человеком. Он прислушивался к мнению коллег и одновременно был жестким в отстаивании своих убеждений. К соратникам относился с большим уважением, отличался скромностью и оставил о себе добрую память. Новая традиция музея рассказывать о выдающихся людях – создателях ракетной техники, работавших на ДМЗ и МКБ «Радуга», собирать в своих стенах ветеранов, школьников, студентов, будет продолжена, и это особенно отрадно. Музей истории создания ракетной техники начинает жить своей жизнью, становится не просто хранилищем истории, где представлены образцы ракетной техники, а прежде всего местом встреч и общения ее выдающихся создателей. Анна Французова Фото Юрия Тараканова