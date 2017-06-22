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Я не видел войны и не слышал разрывов снарядов,
Не горел в самолете, идя на последний таран.
Не сидел я в промерзших окопах у стен Ленинграда.
О прошедшей войне рассказал мне седой генерал.
Он поведал, как наши в начале войны отступали
Под нажимом фашистской машины войны,
Но в тяжелых боях силу духа войска не теряли,
Ведь они защищали священные крохи страны.
В тех кровавых, смертельных боях героизм проявляли.
Шли на смерть с гордо поднятой вверх головой.
И в надежном тылу и на фронте Победу ковали,
И надеялся каждый: минует их смерть стороной.
Но дожить до Великой Победы, увы, смог не каждый.
Помнит Родина-мать всех погибших своих сыновей.
Как живые стоят они в бронзе, граните и стали –
Те герои, что отдали жизни Отчизне своей.
Так давайте же встанем, молчаньем помянем погибших,
К обелискам героев положим живые цветы.
Будем вечно хранить память нашу о тех недоживших
До Великой Победы прекрасной Советской страны.
Владимир Кижаев