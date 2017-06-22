Я не видел войны и не слышал разрывов снарядов, Не горел в самолете, идя на последний таран. Не сидел я в промерзших окопах у стен Ленинграда. О прошедшей войне рассказал мне седой генерал. Он поведал, как наши в начале войны отступали Под нажимом фашистской машины войны, Но в тяжелых боях силу духа войска не теряли, Ведь они защищали священные крохи страны. В тех кровавых, смертельных боях героизм проявляли. Шли на смерть с гордо поднятой вверх головой. И в надежном тылу и на фронте Победу ковали, И надеялся каждый: минует их смерть стороной. Но дожить до Великой Победы, увы, смог не каждый. Помнит Родина­-мать всех погибших своих сыновей. Как живые стоят они в бронзе, граните и стали – Те герои, что отдали жизни Отчизне своей. Так давайте же встанем, молчаньем помянем погибших, К обелискам героев положим живые цветы. Будем вечно хранить память нашу о тех недоживших До Великой Победы прекрасной Советской страны. Владимир Кижаев