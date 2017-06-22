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День памяти и скорби Печать
22.06.2017 10:25

Я не видел войны и не слышал разрывов снарядов,

Не горел в самолете, идя на последний таран.

Не сидел я в промерзших окопах у стен Ленинграда.

О прошедшей войне рассказал мне седой генерал.

Он поведал, как наши в начале войны отступали

Под нажимом фашистской машины войны,

Но в тяжелых боях силу духа войска не теряли,

Ведь они защищали священные крохи страны.

В тех кровавых, смертельных боях героизм проявляли.

Шли на смерть с гордо поднятой вверх головой.

И в надежном тылу и на фронте Победу ковали,

И надеялся каждый: минует их смерть стороной.

Но дожить до Великой Победы, увы, смог не каждый.

Помнит Родина­-мать всех погибших своих сыновей.

Как живые стоят они в бронзе, граните и стали –

Те  герои, что отдали жизни Отчизне своей.

Так давайте же встанем, молчаньем помянем погибших,

К обелискам героев положим живые цветы.

Будем вечно хранить память нашу о тех недоживших

До Великой Победы прекрасной Советской страны.

Владимир Кижаев
 

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