Завершился первый этап традиционной международной студенческой практики, которую организует Учебно-научный центр ОИЯИ. Ее участниками стали представители ЮАР, в отличие от предыдущих лет, когда практику открывали ребята из Египта. Решение поменять Египет и ЮАР объясняется просто: все чаще с первым этапом совпадает месяц рамадан, когда мусульмане до захода солнца не могут принимать пищу, работать и так далее, поэтому сейчас Дубну посетили студенты из Южной Африки, а в сентябре УНЦ ОИЯИ ждет ребят из Египта. Кстати, студенты из ЮАР участвуют в практике с 2007 года, за это время Объединенный институт ядерных исследований посетили более 280 студентов. В этом году их 15, студентов старших курсов и аспирантов нескольких университетов Южноафриканской Республики, которые в течение трех недель знакомились с исследованиями, ведущимися в лабораториях Объединенного института, и трудились сами над выбранными учебно-исследовательскими проектами. В основном это проекты, предложенные Лабораторией ядерных реакций и Лабораторией нейтронной физики. Наука сближает народы В составе делегации из Южноафриканской Республики также были две гостьи из iThemba LABS, которые прибыли в ОИЯИ, чтобы познакомиться с опытом проведения международных студенческих практик. Одна из руководительниц студенческих практик из ЮАР Нтомбизикона Ндлову несколько лет назад сама участвовала в аналогичной практике в ОИЯИ. Она поделилась, как впервые приехала в Дубну в 2010 году и во время практики услышала лекцию Марины Фронтасьевой об исследованиях загрязнений тяжелыми металлами и другими элементами с помощью нейтронного активационного анализа. С того момента она поняла, что хочет заниматься именно активационным анализом. Вернувшись в ЮАР, Нтомбизикона Ндлову получила диплом магистра и попросила связать ее с профессором Фронтасьевой. Так началась их совместная работа, в 2012 году они начали готовить кандидатскую диссертацию, через четыре года Нтомбизикона ее успешно защитила и с прошлого года уже имеет статус руководителя студенческих практик. Как она сама призналась, в нынешних студентах видит себя в их возрасте, и сейчас смотреть на них глазами руководителя очень интересно. Набирает обороты ставшее уже доброй традицией «Международное утро» – встреча, которая сопровождает студенческие практики УНЦ. На этот раз в Визит-центре ОИЯИ собрались студенты из вузов Южноафриканской Республики, в число которых вошли также студенты из Нигерии, Конго и Камеруна, проходящие обучение в ЮАР. К ним также присоединились студенты Летней студенческой программы УНЦ из Кубы и Болгарии. Культурная программа для участников международной студенческой практики После приветственных выступлений начальника Отдела международных связей ОИЯИ Дмитрия Каманина и начальника Ускорительно-технического отдела циклотронной лаборатории iThemba LABS (ЮАР) профессора Я.Л. Конради студенты с интересом прослушали лекцию по истории и культуре России, красочно представили свою страну. Они сделали интересные презентации, посвященные истории, культуре и народам, проживающим на территории страны. Ребята переодевались в национальные костюмы, знакомили с традициями разных племен, пели, танцевали, угощали собравшихся национальными сладостями. Безусловно, такие теплые неформальные встречи сближают студентов, находящихся вдали от дома, укрепляют дружеские связи, расширяют кругозор и углубляют мировоззрение. Именно здесь можно реально наблюдать, как воплощается в жизнь девиз Объединенного института ядерных исследований – «Наука сближает народы». Культурная программа практики этим, конечно, не исчерпывалась. Студенты из Южноафриканской республики, кроме того, побывали с экскурсиями в столице и Твери. В Москве они увидели торжественный развод караула в Кремле, в Твери посетили музей тверского быта, где пили чай из самовара с баранками, фотографировались в образе тверских купцов. Традиционно программа международной студенческой практики УНЦ включает экскурсии на базовые установки ОИЯИ, однако основное время уделяется работе студентов над проектами. Первый этап международной практики для студентов из ЮАР завершился 16 июня презентацией подготовленных студентами учебно-исследовательских работ. Татьяна Крюкова Фото Игоря Лапенко