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Строительство моста идет по плану Печать
15.06.2017 10:14

Специалисты подрядной организации приступили к сооружению последней по счету – 17-­й опоры мостового перехода через реку Волгу. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

«Строительство объекта идёт активными темпами. Полностью сооружены два тела опор правобережной эстакады, в полном объеме завершены буровые работы на левом берегу. На русловых опорах ещё осуществляется бурение. Полностью завершить строительство мостового перехода, который значительно улучшит транспортную ситуацию в подмосковной Дубне, планируется в 2019 году», – отметил министр Игорь Тресков.

В настоящее время ограничено движение на кольцевом пересечении проспекта Боголюбова и ул. Вернова, началось переустройство инженерных сетей. Строительные работы проводятся в соответствии с экологическими нормами и законом о тишине. В возведении объекта задействовано 204 специалиста и 43 единицы техники. Сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад и руслового пролета.

«Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и ул. Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками», – подчеркнул и.о. директора ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев. 

Общая протяженность основного хода сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров – длина моста. Перспективная пропускная способность объекта – 24 150 автомобилей в сутки.

Горожане внимательно следят за ходом работ и  с нетерпением  ждут окончания строительства моста, который  соединит две части наукограда, разделенные рекой, что  значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона. Заказчиком строительства выступает ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест».

По материалам пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
 

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