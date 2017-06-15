Со 2 по 4 июня делегация из Дубны участвовала в праздничных мероприятиях, посвященных 60-летию города Нова Дубница (Словакия) – побратима нашего наукограда. Партнерские отношения между городами начали развиваться с 2012 года по нескольким направлениям: образование, культура и бизнес.

Во время встречи с зарубежными гостями праздника мэр города Нова Дубница Петер Марушинец рассказал об истории города и современном этапе его развития. Успехами и достижениями своих городов поделились руководитель администрации Дубны Александр Усов и мэр польского города Медзна Богдан Тарановски.

В рамках праздничных мероприятий состоялись церемонии открытия памятника архитектору Иржи Кроху, проектировавшему застройку города Нова Дубница в стиле социалистического реализма, а также посвященной его творчеству мемориальной комнаты. В праздничных мероприятиях принимали участие дочь архитектора, его внучки и правнук.

Открывая праздник на центральной площади, мэр города Нова Дубница Петер Марущинец отметил основные вехи развития города, а также успешное развитие побратимских связей с подмосковной Дубной.

Глава города Дубны Вячеслав Мухин поздравил жителей города-побратима с праздником, подчеркнув, что Дубна и Нова Дубница очень похожие города и даже возраст наших городов практически одинаков. Он также отметил плодотворное развитие отношений между городами как в области культурных связей, обмена студенческими и школьными делегациями, так и в области контактов предпринимателей.

На празднике мэр города Нова Дубница Петер Марушинец объявил о решении Совета депутатов присвоить звание «Почетный гражданин города Нова Дубница» президенту Торгово-промышленной палаты города Дубны Владимиру Боброву за вклад в развитие побратимских отношений между городами Дубна и Нова Дубница и вручил ему награду. Почетное звание также было присвоено двум уважаемым гражданам города Нова Дубница, внесшим важный вклад в развитие города.

В праздничные дни также состоялись встречи дубненской делегации с руководителем Тренчинской региональной торгово-промышленной палаты Словацкой ТПП и руководителями ряда предприятий города.