Представители резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ВестМедГрупп» в составе делегации предпринимателей Московской области побывали в Италии. Результатом делового визита стало подписание нескольких соглашений о сотрудничестве.

В мае текущего года правительство Московской области организовало для предпринимателей региона трехдневный бизнес-тур в Италию. Цель роуд-шоу – раскрытие преимуществ отечественного производства и разработка проекта индустриального парка для итальянских компаний в Подмосковье. По результатам деловой поездки заключены первые контракты на сумму 150 млн евро.

В ходе визита в Италию прошли презентационные мероприятия в Модене и Милане, а также состоялись десятки встреч представителей российского предпринимательства с итальянскими промышленниками, заинтересованными в локализации своего бизнеса на территории России. Так, например, делегация посетила научно-технический парк «Километро Россо» вблизи города Бергамо. На его территории ведут свою деятельность около 50 высокотехнологичных компаний и научно-исследовательских институтов, россияне, в частности, ознакомились с работой Института фармакологических исследований имени Марио Негри.

Представители резидента Особой экономической зоны «Дубна» компании «ВестМедГрупп» приняли участие во всех конференциях и встречах с итальянскими бизнесменами. Особенно продуктивными стали переговоры с производителями реанимационного оборудования и оборудования для измерения, контроля и подачи медицинских газов. Это основное направление деятельности, которое резидент ведет на территории подмосковной ОЭЗ. Специалисты компании посетили перинатальный центр «Filippo Del Ponte» в Варезе, который был сдан в эксплуатацию весной 2017 года, и производственные площадки завода настенных и потолочных консолей для медицинских учреждений «Berman s.r.l». Итогом посещения этих предприятий стали новые полезные контакты, а также подписание соглашений о поставках на российский рынок уже летом этого года нового газораспределительного оборудования.

К технологическим новинкам, которые вскоре появятся на отечественном рынке, относятся увлажнитель с цифровым подогревом и усовершенствованный расходомер. Технополимеры, которые используются в новой серии этого высокотехнологичного современного оборудования, обладают целым рядом преимуществ. Они устойчивы к химико-механическим воздействиям, совместимы с большинством технических жидкостей при температурах до 120°C.

Итальянцы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с дубненским резидентом, а в перспективе намерены расширить ассортимент медицинского оборудования, поставляемого на российский рынок.

Светлана ЖУКОВА