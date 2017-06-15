Перенять опыт таможенников, работающих в ОЭЗ «Дубна», приехали руководители таможенных органов, объектами деятельности которых являются российские ОЭЗ, свободные экономические зоны, другие инновационные территории.

Второй раз на территории Особой экономической зоны «Дубна» ФТС России и Российская таможенная академия организуют выездной практический семинар для специалистов данной сферы, курирующих деятельность российских ОЭЗ, свободных экономических зон, иных территорий страны, объединяющих высокотехнологичные компании и производства.

Цель встречи в подмосковной ОЭЗ – на примере таможенного поста «Дубна» обсудить все тонкости взаимодействия с резидентами, процедур, касающихся таможенных преференций, новшеств в таможенном законодательстве. На этот раз опыт дубненских коллег изучали руководители таможенных органов из Сахалина, Благовещенска, Биробиджана, Уссурийска, Магадана, Уфы, Елабуги, Астрахани, Москвы, Калининграда и Республики Крым.

Семинар начался с экскурсии на выставку проектов инвесторов. Начальник отдела по привлечению резидентов Татьяна Сухарева познакомила гостей с историей создания ОЭЗ «Дубна», развитием ее инфраструктуры, инструментами по повышению инвестиционной привлекательности территории. Одними из них как раз и являются таможенные преференции. В том числе благодаря им количество резидентов на сегодняшний день превышает 120 наукоемких компаний. Участникам семинара были продемонстрированы образцы инновационной продукции, производимой на высокотехнологичных предприятиях особой экономической зоны.

Начальник таможенного поста «Дубна» полковник таможенной службы Александр Янчук представил коллегам инфраструктуру на двух площадках ОЭЗ, а также современные информационные технологии, применяемые дубненскими таможенниками в своей работе. В медиа-зале Конгресс-центра участники семинара обсудили практические особенности применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, обменялись мнениями и получили профессиональные ответы и комментарии по вопросам таможенного законодательства и развитию собственных территорий.

Светлана ЖУКОВА