Два десятка команд вышли на старт 38-­й легкоатлетической эстафеты памяти первого главного конструктора ГосМКБ»Радуга» Александра Яковлевича Березняка, проходившей на стадионе «Волна» в последние выходные мая. Легкоатлеты спортивных школ, организаций и образовательных учреждений города, а также сборные подразделений ГосМКБ боролись за звание сильнейших. Сразу для нескольких команд финиш эстафет оказался победным.

Почетными участниками спортивных состязаний каждый год становятся соратники А.Я. Березняка. На этот раз символическую дистанцию легкоатлетических соревнований – от стадиона «Волна» до проходной ГосМКБ «Радуга» – преодолели Анатолий Ломтев и Анатолий Шутов, после чего по сложившейся многолетней традиции возложили цветы к памятнику первого главного конструктора предприятия.

По­-настоящему спортивного задора легкоатлетической эстафете добавляла ребятня – воспитанники дошкольных образовательных учреждений города. Они не на шутку готовились к забегу и очень искренне болели за участников своих команд, подбадривая их громкими речёвками. Но прежде чем они вышли на старт, который по традиции дал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, – торжественное построение. Пожелания генерального директора предприятия и председателя первичной профсоюзной организации Максима Николаевича Щербакова задали боевой настрой спортсменам, которые показали не только отличную физическую подготовку, но и командное единство, которое в подобных состязаниях – самый верный путь к победе.

Самым маленьким участникам предстояло преодолеть дистанцию, состоящую из четырех этапов по 100 метров. Сильнейшей в этой группе стала команда детского сада №22 «Золотая рыбка» – ей достался победный кубок. На втором месте юные спортсмены из ДОУ №21 «Теремок», на третьем – детский сад №20 «Елочка». Доли секунд не позволили командам детских садов №17 «Дюймовочка», №24 «Семицветик» и №16 «Рябинка» одержать победу. Тем не менее они были отмечены как очень дружные и сильные команды.

Среди сборных команд подразделений ГосМКБ «Радуга» первой пришла к финишу команда ЦИТ, ОК-4, ОК-11 и ЛИДБ, второй результат у сборной ОК-2 и ОК-5, третье место досталось сборной службы главного инженера, военного представительства и профкома. Всего же в этой группе выступили шесть команд подразделений предприятия.

Что касается сборных организаций и спортивных школ города, то сильнейшей среди них оказалась команда легкоатлетов «Легион», на втором месте спортсмены ДЮСШ «Волна», «бронза» у команды «Дельфика». На четвертом месте, как и в прошлом году, команда Объединенного института ядерных исследований.

Среди школьников сразу два призовых места – первое и второе – заняли команды гимназии №3. Это учебное заведение обычно выставляет несколько команд, поскольку желающих среди ребят участвовать в эстафетах традиционно немало. На третьем месте на этот раз оказались юные спортсмены из школы №5.

Победители эстафеты получили заслуженные награды: кубки, медали, дипломы и памятные подарки. Впрочем, награды были заготовлены для всех команд, участвовавших в памятных состязаниях, так что приятные сюрпризы и поздравления от организаторов достались всем без исключения участникам легкоатлетической эстафеты.

Анна Французова

Фото Алексея Константинова