В последний раз прозвенел звонок для выпускников. Во всех школах Дубны в этот день было много белых бантов, цветов, смеха и грусти. Поставили точку в многолетнем учебном марафоне с его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями и 28 мальчишек и девчонок дубненской школы № 1.

В горле – комок, на лицах улыбки и слезы. Последний звонок – трогательный праздник. Несмотря на взрослый уверенный вид, все в этот день немного печальны. «Невероятно грустно, – признается Екатерина Князева. – Одиннадцать лет училась в этой школе, привыкла к учителям, классам, ставшим родными. Мысль о том, что не будешь видеть их каждый день, пугает и огорчает. Но ситуация смягчается тем, что дальше будет что-то новое, потрясающее, я в этом уверена и с нетерпением жду».

В школе №1 один выпускной класс. Всего же в Дубне их 14.

Впервые дубненские выпускники в этом году отметят свой выпускной вместе с ровесниками из других городов Подмосковья. Вместе с педагогами и родителями они приглашены на большой губернаторский праздник в подмосковный парк отдыха «Патриот». «Парк «Патриот» недавно открылся, там все ново, интересно, – говорит директор школы №1 Александр Руденко. – Отпраздновать там окончание школы всем вместе – отличная идея».

Позади учеба в школе, начинается взрослая жизнь. Этот праздник – символ перехода из детства в юность, начало следующего этапа, где будут ЕГЭ, поступление в вузы, самостоятельность, карьера, семья, дети и… вновь школа.

Ольга ГРИГОРЬЕВА