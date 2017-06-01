24 мая Дубна в 13-­й раз отпраздновала День славянской письменности и культуры. В церквях Дубненско­-Талдомского благочиния прошли праздничные молебны, а в городе – торжественные шествия, завершившиеся концертами фольклорного и духовного содержания. Главными участниками события стали школьники. В левобережной части города, в храме Смоленской иконы Божией Матери, после Божественной литургии, которую возглавил клирик этого храма протоиерей Александр Семенов, прошел праздничный молебен. Вместе с прихожанами славили Бога и святых равноапостольных Кирилла и Мефодия ученики православной гимназии «Одигитрия» и второго класса школы №5.

После молебна к ребятам присоединились ученики остальных левобережных школ. Они держали в руках буквицы и разноцветные шары. Праздничное шествие, возглавляемое духовенством, с пением молитв отправилось от Смоленского храма на площадь Космонавтов. Отец Александр Семенов с импровизированной сцены, устроенной на входе в ДК «Октябрь», напомнил собравшимся о значении для Руси апостолов­-просветителей Кирилла и Мефодия и призвал «изучать их творчество, равняться на их смелость, новаторство, преодоление всякой косности и воздавать славу Богу».