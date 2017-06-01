Повестка дня майского заседания Общественного совета при дирекции ОИЯИ по взаимодействию с органами местного самоуправления включала самые животрепещущие и актуальнейшие вопросы, вплоть до резонансных, волнующих сегодня всех дубненцев без исключения. Безусловно, пальма первенства здесь принадлежит вопросу о возможном размещении на территории правобережного участка Особой экономической зоны «Дубна» лакокрасочного производства. С него, пожалуй, и начнем. Официально вопрос значился как информация о развитии Особой экономической зоны «Дубна». С сентября прошлого года полномочия по управлению ОЭЗ «Дубна» перешли к правительству Московской области, раньше ее деятельность курировал минэкономразвития РФ. Чтобы стать резидентом ОЭЗ, компания должна представить бизнес-план в правительство МО, затем собираются отдельные экспертные советы, на которых принимается решение о присвоении компании статуса резидента. Также надзор осуществляет Наблюдательный совет ОЭЗ, куда входят представители минэкономразвития областного правительства, градообразующих предприятий Дубны и представители компаний-резидентов ОЭЗ. Что касается ООО «Инновационные промышленные покрытия» – крупного холдинга, который хочет построить в Дубне завод по производству защитных покрытий на основе эпоксидных смол и обещает городу 60 рабочих мест, то этот проект рассматривался и на Инвестсовете города Дубны, и на Наблюдательном совете… Экспертный совет Особой экономической зоны «Дубна» пока не стал включать в список резидентов компанию-инициатора и предложил ее руководству доработать бизнес-план, включив туда обязательство по соблюдению санитарно-защитной зоны своего производства. Окончательное решение быть опасному производству в числе резидентов нашей ОЭЗ или не быть принимает Экспертный совет правительства Московской области. На уточняющий вопрос члена Общественного совета ОИЯИ, депутата городской думы Андрея Тамонова, кто из представителей Дубны включен в Экспертный совет, чтобы мог влиять на присуждение статуса резидента ОЭЗ «Дубна», представитель ОЭЗ «Дубна» Петр Пермяков ответил: – В Экспертном совете представителей Дубны не имеется, но он учитывает рекомендации Наблюдательного совета, куда входят представители города, 6 человек из 15 (Вячеслав Мухин, Никита Смирнов, Владимир Трусов, Владимир Бобров, Дмитрий Фурсаев, представитель компаний-резидентов). Кстати, Наблюдательный совет будет собираться на регулярной основе, по графику раз в квартал, в том числе будет повторно рассмотрен и проект инновационных и промышленных покрытий. – Какое количество подписей надо собрать, чтобы вы перестали рассматривать проект о включении в резиденты этой компании? – прозвучал прямой вопрос из зала. – Сложно сейчас на этот вопрос ответить… Мнение жителей города будет учитываться при принятии окончательного решения. По поводу размещения производств промышленного типа, не забывайте, что это приводит к созданию рабочих мест, влечет за собой увеличение конкуренции на рынке труда, увеличение зарплаты, развитие инфраструктуры города, – обратился к собравшимся представитель ОЭЗ «Дубна». Практика российской жизни, увы, показывает, что какие бы законы ни действовали в отношении вредных выбросов, санитарно-защитных зон, они всегда нарушаются, поэтому, если появится в Дубне лакокрасочное производство, атмосферу это только ухудшит. Глава города Вячеслав Мухин акцентировал внимание, что как член Наблюдательного совета ОЭЗ он бы проголосовал за решение расторгнуть договор земельного участка с инвестором, если тот не покажет, что санитарно-защитная зона меньше 50 метров, а лучше, если она будет в границах территории предприятия… – Зачем вообще рисковать?!! – последовала реакция из зала. В итоге в резолюции заседания Общественного совета ОИЯИ от 24 мая 2017 года были отражены опасения в связи с возможным размещением на территории ОЭЗ «Дубна» небезопасных предприятий с экологической точки зрения. ОС, учитывая активную позицию горожан, решил просить дирекцию ОИЯИ обратиться к руководству Московской области с просьбой не рассматривать Дубну в качестве возможного места размещения лакокрасочного производства с предложением поиска других площадок для размещения. Тем более что, если следовать основному вектору принятой Стратегии развития города Дубны и ОЭЗ «Дубна», горожане ждут привлечения сюда только безопасных высокотехнологичных производств. Кстати, как отметил представитель инициативной группы жителей города Юрий Льноградский, который лично инициировал сбор подписей горожан против размещения опасного для экологии и здоровья дубненцев производства, по состоянию на 29 мая собрано более 4 тысяч подписей, более 5% процентов жителей Дубны. И день ото дня количество подписей растет. – Думается, это один из самых резонансных моментов в новейшей истории города, – сказал он, – рациональное отторжение химического производства. Могу со своей стороны обещать, что работу доведу до логического завершения, независимо от того, каково будет обоснование безопасности потенциального резидента ОЭЗ. Сейчас агитационные материалы против размещения лакокрасочного завода с разрешения руководства появятся в маршрутках и междугородних автобусах «РАТА-Экспресс», в автобусах «Дубна- Москва» у водителей будут доступны подписные листы. Кроме того, завершен сбор подписей под так называемым МОТИВАЦИОННЫМ письмом, где 23 дубненца (депутаты городского Совета, пресса, экологи и активисты) рекомендуют генеральному директору ООО «Инновационные промышленные покрытия» остановиться, пока он не начал терять деньги. Татьяна Крюкова Фото Юрия Тараканова