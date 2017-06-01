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Тема двух вокзалов Печать
01.06.2017 09:09

Жаркое обсуждение на Общественном совете ОИЯИ вызвали причины приостановки железнодорожного пассажирского сообщения между станциями «Большая Волга» и «Дубна». Чтобы докопаться до истины, собравшиеся уточнили у начальника службы  искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Геннадия Богдашевского, надо или не надо обесточивать контактную сеть для строительства моста. 

Выяснилось, что надо, но не прямо сейчас, а когда начнется вынос всех коммуникаций в месте пересечения проспекта Боголюбова с улицей  Вернова  и когда придет время монтажа металлических конструкций моста. Как уточнил заместитель руководителя администрации Дубны Максим Данилов, работы стартуют на следующий день после акции  Первого канала в Дубне «Стань первым!»

Со 2 июня движение по проспекту Боголюбова на участке от его пересечения с улицей Понтекорво до кругового перекрестка с улицей Вернова будет перекрыто. Альтернативой на время перекрытия станет улица Понтекорво, где движение будет двусторонним.

Временная  же отмена железнодорожного сообщения вызвана комплексом предполагаемых работ, куда входят и вынос коммуникаций, попадающих в пятно строительства моста, и масштабные работы по ремонту нескольких десятков городских дорог, и закрытие улицы Джелепова для прокладки газового дюкера, и ремонт железнодорожных переездов. Никто не планировал закрывать вокзал «Дубна» с 10 мая навсегда, как заверили общественников представители городской управы.

Как пояснил глава города Вячеслав Мухин, в июне уже начнется поступление металлоконструкций моста (они довольно крупные),  и ул. Станционная периодически будет перекрываться, а в июле стартует монтаж конструкций. Завершить работы под круговым перекрестком на ул. Вернова –  пр. Боголюбова планируется до 30 сентября.

Поэтому вернуться к разговору о восстановлении движения электричек между вокзалами  «Дубна» и «Большая Волга», если они не будут мешать мостовикам, можно будет осенью. Но активисты настаивали на восстановлении движения утренних и вечерних электропоездов уже сейчас. Группа городских парламентариев обратилась к руководству муниципалитета с просьбой вернуть утренние и вечерние рейсы, не создающие пробок.

В итоге Общественный совет решил просить дирекцию ОИЯИ ходатайствовать о возобновлении движения пассажирских электропоездов на этом участке, считая, что затруднений в движении автотранспорта оно создавать не будет.

Отдельно обратили внимание на  состояние вокзала в ИЧ (и на БВ тоже), который подвергается нападениям вандалов. Кроме того, отметили недостаточность введенных компенсирующих автобусов, нестыковки в их расписании, которые глава города поручил устранить.

Татьяна Крюкова

 
 

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