Жаркое обсуждение на Общественном совете ОИЯИ вызвали причины приостановки железнодорожного пассажирского сообщения между станциями «Большая Волга» и «Дубна». Чтобы докопаться до истины, собравшиеся уточнили у начальника службы искусственных сооружений Дирекции дорожного строительства Московской области Геннадия Богдашевского, надо или не надо обесточивать контактную сеть для строительства моста.

Выяснилось, что надо, но не прямо сейчас, а когда начнется вынос всех коммуникаций в месте пересечения проспекта Боголюбова с улицей Вернова и когда придет время монтажа металлических конструкций моста. Как уточнил заместитель руководителя администрации Дубны Максим Данилов, работы стартуют на следующий день после акции Первого канала в Дубне «Стань первым!»

Со 2 июня движение по проспекту Боголюбова на участке от его пересечения с улицей Понтекорво до кругового перекрестка с улицей Вернова будет перекрыто. Альтернативой на время перекрытия станет улица Понтекорво, где движение будет двусторонним.

Временная же отмена железнодорожного сообщения вызвана комплексом предполагаемых работ, куда входят и вынос коммуникаций, попадающих в пятно строительства моста, и масштабные работы по ремонту нескольких десятков городских дорог, и закрытие улицы Джелепова для прокладки газового дюкера, и ремонт железнодорожных переездов. Никто не планировал закрывать вокзал «Дубна» с 10 мая навсегда, как заверили общественников представители городской управы.

Как пояснил глава города Вячеслав Мухин, в июне уже начнется поступление металлоконструкций моста (они довольно крупные), и ул. Станционная периодически будет перекрываться, а в июле стартует монтаж конструкций. Завершить работы под круговым перекрестком на ул. Вернова – пр. Боголюбова планируется до 30 сентября.

Поэтому вернуться к разговору о восстановлении движения электричек между вокзалами «Дубна» и «Большая Волга», если они не будут мешать мостовикам, можно будет осенью. Но активисты настаивали на восстановлении движения утренних и вечерних электропоездов уже сейчас. Группа городских парламентариев обратилась к руководству муниципалитета с просьбой вернуть утренние и вечерние рейсы, не создающие пробок.

В итоге Общественный совет решил просить дирекцию ОИЯИ ходатайствовать о возобновлении движения пассажирских электропоездов на этом участке, считая, что затруднений в движении автотранспорта оно создавать не будет.

Отдельно обратили внимание на состояние вокзала в ИЧ (и на БВ тоже), который подвергается нападениям вандалов. Кроме того, отметили недостаточность введенных компенсирующих автобусов, нестыковки в их расписании, которые глава города поручил устранить.

Татьяна Крюкова