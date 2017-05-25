Команда дубненских волейболистов «Ника» удостоена серебряной награды на завершившемся не так давно традиционном ХV открытом турнире по волейболу памяти Юрия Медуницына, проходившем в Архангельске. Девятнадцать команд из Ухты, Мурманска, Дубны, Петрозаводска и даже Норвегии приняли в этом году участие в состязании среди мужских и женских команд. Особенную гордость вызывает тот факт, что именно команде из нашего города был вручен переходящий кубок имени Юрия Медуницина «За командный дух и волю к победе!». Соревнования проходили сразу на двух площадках архангельской детской юношеской спортивной школы №1. Команда «Ника» по итогам жеребьевки выступала в группе «А» вместе со своими соперниками – командами из Архангельска «Галактика» и «Каравелла», северодвинским «Строителем» и «СВК Тромсё». В тройку победителей по итогам игр группы вошли спортсмены «Галактики», набрав 12 очков, команды «Ника» из Дубны и «Каравелла», набравшие соответственно 8 и 6 очков. В полуфинале дубненская команда встретилась с командой «Гидросервис», обыграв хозяев турнира со счетом 2:1. А вот в финале соперниками наших волейболистов стали спортсмены «Галактики» – одной из сильнейших волейбольных команд Архангельской области. И если в первой партии преимущество местных спортсменов было подавляющим, то во второй и решающей партии победа далась им ценой больших усилий. Спортивный вес дубненской команде, и это в ходе турнира отмечали как игроки других команд, так и сами организаторы, добавила как раз победа над командой «Гидросервис», лидером первенства Архангельской области, а также нешуточная схватка в финале с соперниками из «Галактики», за которую, кстати, выступали два специально приглашенных на турнир воспитанника архангельского волейбола, которые сегодня выступают в российской суперлиге. Оказаться в финале со столь сильными соперниками – это уже победа, а взять «серебро» и переходящий кубок турнира – победа вдвойне! К слову сказать, в Архангельск на соревнования наша команда приезжает уже не первый раз. Почему именно этот город, с ним существуют какие-то особые связи? С этого вопроса завязался наш небольшой «спортивный» разговор с одним из игроков команды «Ника» Кириллом Дзюбой. – Связующей ниточкой между Дубной и архангельским краем стал наш в недавнем прошлом игрок команды, а сейчас тренер Андрей Дарда. Он воспитанник северодвинской школы волейбола. После переезда в Дубну Андрей успешно отстаивал уже честь нашего города на многих региональных соревнованиях. Вообще стоит сказать об отличной организации турнира, хоть на спортсменов и ложится достаточно плотная нагрузка из-за скоротечности волейбольных состязаний – по три игры в день. При этом не могу не отметить высокий спортивный уровень и тёплый радушный приём, недаром турнир традиционно собирает сильнейшие команды из различных городов России, а также зарубежья. Команда «Ника» образована в 2014 году. Названа она в честь мега-сайенс проекта «NICA», реализуемого в Объединенном институте ядерных исследований. Но существует и другая версия возникновения названия, шутят спортсмены команды, – по инициалам связующего Николая Калинина. В состав команды входят выпускники Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) разных лет, причем игроки команды составляют костяк сборной нашего города, которая на протяжении нескольких лет участвует в чемпионате Московской области по волейболу. Игроки команды учатся и работают в основном за пределами Дубны, поэтому их тренировки проходят в разных городах: у кого-то в Москве, у кого-то в Твери. А вот за пару месяцев до турнира начинаются совместные тренировки в Дубне, обычно по выходным. Тренером команды является, как мы уже сказали, Андрей Дарда. – Недавняя поездка принесла успех команде. Какие моменты запомнились больше всего, – интересуюсь у собеседника. – Лучшим разносторонним игроком турнира признан член нашей команды Евгений Денисов, зачастую решавший исходы матчей в ключевые моменты. Капитан команды на этом турнире Николай Калинин активно заводил и настраивал всех ребят, а сам доиграл финал с полученной травмой кисти руки. После травмы либеро команды в финальных матчах успешно подменил Денис Туркин, ранее никогда не игравший на этой позиции. Достойно проявили себя и не растерялись в схватке с достаточно сильными соперниками самые молодые члены команды Илья Герасимов и Андрей Рахманов. Но самое главное, что в непростых ситуациях мы действительно были командой. Наверное, именно поэтому организаторы турнира вручили переходящий кубок «За командный дух и волю к победе!» не победителю, а нашей сборной «Ника». – Тренировочный процесс и участие в выездных соревнованиях подразумевают финансирование, поэтому не могу не поинтересоваться, кто делает возможным существование команды? – Игроки имеют возможность посещать спортивные залы ОИЯИ, предоставляемые Институтом для занятий волейболом. Основным же спонсором на протяжении нескольких лет является РФК «Экосистема». Говоря об успехах волейбольной команды «Ника», об активных тренировках к предстоящему игровому сезону, не могу не сказать о том, что любовь к этой прекрасной игре большинству игроков команды привил тренер Олег Рудковский, родители которого Владимир Григорьевич и Галина Васильевна Рудковские в своё время положили начало развитию волейбола и воспитали не одно мужское и женское поколение волейболистов в Дубне. И сегодняшние победы волейболистов во многом заслуга как раз династии Рудковских, вложивших свой тренерский талант в развитие этого вида спорта. Анна Французова Фото из архива команды