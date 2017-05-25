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Готовы к труду и обороне! Печать
25.05.2017 11:26

В государственном университете «Дубна» прошла первая студенческая военно-спортивная игра «Дружина». Руководил игрой  Ю.Г. Моталов – заместитель секретаря политсовета городского отделения МОРО ВПП «Единая Россия», начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты.

Эта  игра нацелена на воспитание у студенческой молодёжи активной жизненной позиции, популяризацию здорового образа жизни, сохранение и укрепление традиций, связанных с развитием у студентов чувства дружбы и товарищества.

За право быть лучшей  боролись четыре команды – по одной от каждого факультета.   Всего  же  в военно-спортивной игре «Дружина»  приняли участие  более 60  студентов, а с участием зрителей и болельщиков  – более 100 человек.

К участникам  с приветственным словом обратился ректор  университета Д.В. Фурсаев, который  подчеркнул, что спортивно-патриотическая игра «Дружина» является логическим следствием  школьных игр «Зарница» и «Орлёнок», поэтому  «Дружина» стала продолжением этой формы гражданского патриотического воспитания.

В программе игры были строевая подготовка и выполнение нормативов норм ГТО. Прыжки, подтягивание, наклоны, метание «гранаты», стрельба и т.д., а в завершении  все участники смогли попробовать солдатской каши, которую приготовили военнослужащие воинской части, командир которой полковник А.М. Камший.

Накал борьбы  был весьма высоким, азарт буквально захлестывал участников. О том, что игра была весьма  острой,  говорят результаты. К примеру, в беге на 100 метров  победителей  –  команду  факультета экономики и управления, от занявших второе место – команды  Института системного анализа и управления,  отделяют  всего 3 секунды, а в прыжках в длину всего 20 см!

По итогам  состязаний  можно  с уверенностью  сказать, что  университет «Дубна»   готов к труду и обороне!

Фото Юрия ТАРАКАНОВА

 
 

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