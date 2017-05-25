В государственном университете «Дубна» прошла первая студенческая военно-спортивная игра «Дружина». Руководил игрой Ю.Г. Моталов – заместитель секретаря политсовета городского отделения МОРО ВПП «Единая Россия», начальник отдела инклюзивного образования и социальной защиты.

Эта игра нацелена на воспитание у студенческой молодёжи активной жизненной позиции, популяризацию здорового образа жизни, сохранение и укрепление традиций, связанных с развитием у студентов чувства дружбы и товарищества.

За право быть лучшей боролись четыре команды – по одной от каждого факультета. Всего же в военно-спортивной игре «Дружина» приняли участие более 60 студентов, а с участием зрителей и болельщиков – более 100 человек.

К участникам с приветственным словом обратился ректор университета Д.В. Фурсаев, который подчеркнул, что спортивно-патриотическая игра «Дружина» является логическим следствием школьных игр «Зарница» и «Орлёнок», поэтому «Дружина» стала продолжением этой формы гражданского патриотического воспитания.

В программе игры были строевая подготовка и выполнение нормативов норм ГТО. Прыжки, подтягивание, наклоны, метание «гранаты», стрельба и т.д., а в завершении все участники смогли попробовать солдатской каши, которую приготовили военнослужащие воинской части, командир которой полковник А.М. Камший.

Накал борьбы был весьма высоким, азарт буквально захлестывал участников. О том, что игра была весьма острой, говорят результаты. К примеру, в беге на 100 метров победителей – команду факультета экономики и управления, от занявших второе место – команды Института системного анализа и управления, отделяют всего 3 секунды, а в прыжках в длину всего 20 см!

По итогам состязаний можно с уверенностью сказать, что университет «Дубна» готов к труду и обороне!

Фото Юрия ТАРАКАНОВА