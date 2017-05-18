Начало этой недели для ОИЯИ ознаменовалось принятием уполномоченных представителей рабочей группы стран БРИКС по исследовательской инфраструктуре и мега­сайенс проектам. Кстати, собралась она впервые.

В течение двух дней участники встречи провели пять сессий, на которых обсуждались и национальная политика стран БРИКС в области глобальной исследовательской инфраструктуры, и развитие проекта глобальной сети современной исследовательской инфраструктуры (BRICS GRAIN), и задачи группы в этой области, и производственная доступность глобальной инфраструктуры…

Напомним, БРИКС – это партнерство ведущих держав пяти восходящих цивилизаций – китайской, индийской, евразийской, латиноамериканской и африканской. Его основа – взаимодействие стран с заметной ролью в мировой экономике и на мировой политической арене.

На долю стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, сегодня приходится 26% территории нашей планеты, 42% ее населения и 28% мирового ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. С 1 января 2017 года председателем в БРИКС стал Китай, сменив на этом месте Индию.

Как отметил перед началом заседания начальник отдела международных связей ОИЯИ Дмитрий Каманин, особенность этого форума в том, что он прежде всего призван учредить рабочую группу, договориться о ее задачах и функциях, определить ее права и обязанности.

– ОИЯИ выступает как место проведения мероприятия, – прокомментировал Дмитрий Каманин, – и для нас это очень почетно, особенно в связи с тем, что в это же время в Пекине проходит саммит «Один пояс – один путь», потому что на той встрече, которая у всех на слуху, произошло очень важное событие – решение о присоединении Китая к мега проекту НИКА.

Собственно говоря, сотрудничество форматов мега проектов и большой интерес к инфраструктурам – это и есть основная задача рабочей группы БРИКС. Есть проблемы, связанные с тем, что географически страны БРИКС удалены друг от друга, у них разные системы измерений ценностей, форматов и т.д. Для того, чтобы мы успешно сотрудничали, надо очень много сделать и по обмену информацией, и по приведению определенных вопросов к всеобщему знаменателю.

Татьяна Крюкова