11 мая депутаты Совета депутатов города Дубны провели встречу с руководством городской администрации. На обсуждение было вынесено около тридцати вопросов. Среди наиболее острых тем – вопрос о прекращении движения пассажирских электропоездов на участке вокзал «Большая Волга» – вокзал «Дубна».

Руководитель администрации А.А. Усов объяснил, что обращение руководства города в РЖД о временном прекращении движения было связано с принимаемыми мерами по предотвращению транспортных заторов на железнодорожных переездах в условиях масштабного ограничения автотранспортного движения в городе в связи с перекрытиями улиц, которые будут вызваны земляными работами по перекладке инженерных сетей.

Кроме того, летне-осенний ремонт почти всех городских автодорог привнесет в город немало трудностей для проезда.

Депутаты выдвинули аргументы в пользу того, чтобы частично восстановить движение электричек в ранние утренние и вечерние часы. После дискуссии был одобрен вариант, при котором будет изучена статистика проданных на электрички билетов до отмены движения, а также рассмотрено, насколько удобен для пассажиров новый график работы автобусов от институтской части города до вокзала «Большая Волга».

«Никто не запрещает обсуждать этот вопрос и корректировать ранее принятые решения», – подчеркнул А.А. Усов.

Также на встрече обсуждались вопросы, связанные с ремонтом дворовых территорий, капремонтом домов, изменением облика Площади мира, завершением работ на набережной Менделеева и заменой уличного освещения.

Отдельной важной темой стало обсуждение вопроса о том, существует ли потенциальная возможность появления в городе новых предприятий с повышенным уровнем опасности и насколько это соответствует Стратегии развития наукограда. По всем обсуждаемым вопросам были даны пояснения, сделаны необходимые поручения или внесены коррективы в процесс их реализации.

По материалам пресс-службы городской администрации