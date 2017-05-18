День фонтанов в Дубне прошел, но один из шести фонтанов – с голубем в сквере на улице Жолио-Кюри – не был включен вместе с остальными. Почему – об этом рассказали организатор ежегодного праздника «Голубь на фонтане» Ирина Алексеева и директор ПТО ГХ Тимур Карягин. – Именно организаторы весеннего праздника «Голубь на фонтане» настояли на том, чтобы один из фонтанов не включали. Почему? И. Алексеева: – Мы действительно попросили об этом. В предыдущие праздники голубя, а в этом году он уже шестой по счёту, мы проводили у фонтана праздник семейного формата. Обычно в одну из суббот мая к фонтану приходят семьи. Дети рисуют на асфальте, играют музыканты, проводятся выставки, мастер-классы. Кульминацией праздника является запуск фонтана. Поэтому хочется, чтобы и фонтан, а не только сама фигурка голубя, которому посвящен праздник, выглядел презентабельно. Мы попросили обслуживающую организацию чуть-чуть задержать пуск воды в фонтане, чтобы мы успели привести его в надлежащий вид. – Какой ремонт необходим фонтану? В каком состоянии механизмы, внешний облик? Что конкретно будет сделано? Кто будет ремонтировать? Т. Карягин: – Механизмы мы осмотрели, провели ревизию. Они в рабочем состоянии. Все готовок к подаче воды и пуску. А вот внешний облик оставляет желать лучшего. Поэтому совместно с инициативной группой принято решение отремонтировать фонтан. Планируется привлечь специалистов и со стороны и своих. Согласился привести фонтан в порядок дубненский индивидуальный предприниматель Михаил Большаков. Хорошо, что голубь на месте, шпиль тоже цел. А вот чаша фонтана требует того, чтобы к ней приложили руки. У нас уже составлен график работ, есть договоренность с ОИЯИ. Часть работ будут делать волонтеры, часть – специалисты. Будут чистить, шкурить и красить. И. Алексеева: – При посредничестве депутата Марка Ширченко мы договорились, что ОИЯИ предоставит нам материалы для ремонта. То есть полностью оплатит шпатлевку, грунтовку, краску. Краска будет белая и голубая, поскольку часть чаши на уровне воды внутри и снаружи планируется покрасить в голубой цвет. – Уже назначена дата начала ремонта? Т. Карягин: – Все согласовано, но пока погода нам не позволяет приступить к серьезным наружным работам. Нужна пара дней хорошей погоды, чтобы осуществить задуманное. Хочу заметить, кстати, что цвета, выбранные для покраски фонтана – белый и голубой – корпоративные цвета нашей компании – АО «ПТО ГХ». – В чем будет состоять помощь волонтеров и как ими стать? И. Алексеева: – Работы предстоят по-настоящему грязные. Нужно выровнять поверхность чаши фонтана, убрать грязь, очистить трещины, чтобы потом их заделать. То есть одеваться нужно соответствующим образом. Все коммуникации организаторы осуществляют через соцсети и на дубненском форуме. Уже есть желающие. Все ждут хорошей погоды. Что касается орудий труда – стремянки, щетки, тряпки – все выдадут. Нужно только прийти с желанием помочь. – Когда планируется открыть красивый, отремонтированный фонтан с голубем? Что еще будет на празднике? И. Алексеева: – Мы подали заявку, праздник назначен на 20 мая. Предварительно уже есть несколько участников. Музыкальное сопровождение будет обеспечивать группа «Вагов с друзьями». Планируется организовать выставку фотографий старой Дубны, среди них будут и такие, которые горожане обнаружили в своих архивах совсем недавно. Будут мастер-классы для детей с голубиной тематикой, игры, танцы, угощения. Т. Карягин: – Сотрудники ПТО ГХ тоже примут участие в празднике. Придем семьями, с детьми. Все лучшее, что делается в мире, делается от чистого сердца. У нас – именно так. – В следующем году планируется День фонтанов провести в полном объеме? Чья это идея, откуда она возникла? Т. Карягин: – В этом году мы проделали немалую работу. Пришлось столкнуться и с трудностями. Когда готовили к пуску большой фонтан в Парке семейного отдыха, кран смог подъехать к нему только со второй попытки. Техника застряла, пришлось вызволять его, потом задействовать более мощный. И я с благодарностью говорю о своих сотрудниках, которые отнеслись к делу с полной ответственностью. А идею мне подсказала моя семья – мама и супруга. По аналогии с Петродворцом пришла идея организовать в Дубне одновременный пуск фонтанов. Это красиво, интересно и может стать хорошей городской традицией. В этом году сначала запустили пять фонтанов, через несколько дней заработает шестой, а в следующем году включим все сразу. Подготовила Ольга ГРИГОРЬЕВА