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Ремонт фонтана с голубем Печать
18.05.2017 10:17

День фонтанов в Дубне прошел, но один из шести  фонтанов – с голубем в сквере на улице Жолио-Кюри – не был включен вместе с остальными. Почему – об этом  рассказали организатор ежегодного праздника «Голубь на фонтане» Ирина Алексеева и директор ПТО ГХ Тимур Карягин.

– Именно организаторы весеннего праздника «Голубь на фонтане» настояли на том, чтобы один из  фонтанов не включали. Почему?

И. Алексеева: – Мы  действительно попросили об этом. В предыдущие праздники голубя, а в этом году он уже шестой по счёту, мы проводили у фонтана праздник семейного формата. Обычно в одну из суббот мая к фонтану приходят семьи. Дети рисуют на асфальте, играют музыканты, проводятся выставки, мастер-классы. Кульминацией праздника является запуск фонтана. Поэтому хочется, чтобы и фонтан, а не только сама фигурка голубя, которому посвящен праздник, выглядел презентабельно.  Мы  попросили обслуживающую организацию чуть-чуть задержать пуск воды в фонтане, чтобы мы успели привести его в надлежащий вид.

– Какой ремонт необходим фонтану? В каком состоянии механизмы, внешний облик? Что конкретно будет сделано? Кто будет ремонтировать?

Т. Карягин: – Механизмы мы осмотрели, провели ревизию. Они в рабочем состоянии. Все готовок к подаче воды и пуску. А вот внешний облик оставляет желать лучшего. Поэтому совместно с инициативной группой принято решение  отремонтировать фонтан. Планируется привлечь специалистов и со стороны и своих. Согласился привести фонтан в порядок дубненский индивидуальный предприниматель Михаил Большаков. Хорошо, что голубь на месте, шпиль тоже цел. А вот чаша фонтана требует того, чтобы к ней приложили руки. У нас уже составлен график работ, есть договоренность с ОИЯИ. Часть работ будут делать волонтеры, часть – специалисты. Будут чистить, шкурить  и красить.

И. Алексеева: – При  посредничестве депутата Марка Ширченко мы договорились, что ОИЯИ предоставит нам материалы для ремонта. То есть  полностью оплатит шпатлевку, грунтовку, краску. Краска будет белая и голубая,  поскольку часть чаши на уровне воды внутри и снаружи планируется покрасить в голубой цвет.

– Уже назначена дата начала ремонта?

Т. Карягин: – Все согласовано, но  пока погода нам не позволяет приступить к серьезным наружным работам.  Нужна  пара  дней хорошей погоды, чтобы  осуществить задуманное.  Хочу заметить, кстати, что цвета, выбранные для покраски фонтана – белый  и голубой – корпоративные цвета нашей компании  – АО «ПТО ГХ».

– В чем будет состоять помощь волонтеров и как ими стать?

И. Алексеева: – Работы предстоят по-настоящему грязные. Нужно выровнять поверхность чаши фонтана, убрать грязь, очистить трещины, чтобы потом их заделать. То есть одеваться нужно соответствующим образом. Все коммуникации организаторы осуществляют через соцсети  и на дубненском форуме. Уже есть желающие. Все ждут хорошей погоды. Что касается орудий труда – стремянки, щетки, тряпки – все выдадут. Нужно только прийти с желанием помочь.

– Когда планируется открыть красивый, отремонтированный фонтан с голубем? Что еще будет на празднике?

И. Алексеева: – Мы подали заявку, праздник назначен на 20 мая. Предварительно уже есть несколько участников. Музыкальное сопровождение будет обеспечивать группа «Вагов с друзьями». Планируется организовать выставку фотографий старой Дубны, среди них будут и такие, которые  горожане обнаружили в своих  архивах  совсем недавно. Будут мастер-классы для детей с голубиной тематикой,  игры, танцы, угощения.

Т. Карягин: – Сотрудники ПТО ГХ тоже примут участие в празднике. Придем семьями, с детьми. Все лучшее, что делается в мире, делается от чистого сердца. У нас  – именно так.

– В следующем году планируется День фонтанов провести в полном объеме? Чья это идея, откуда она возникла?

Т. Карягин: – В этом году мы  проделали немалую работу. Пришлось столкнуться и с трудностями. Когда готовили к пуску большой фонтан в Парке семейного отдыха, кран смог подъехать к нему только со второй попытки. Техника застряла, пришлось вызволять его, потом задействовать более мощный. И я с благодарностью говорю о своих сотрудниках, которые отнеслись к делу с полной ответственностью.

А идею мне подсказала моя семья – мама и супруга. По аналогии с Петродворцом пришла идея организовать в Дубне одновременный  пуск фонтанов. Это  красиво, интересно и может стать хорошей городской традицией. В этом году сначала запустили пять фонтанов, через несколько дней заработает шестой,  а  в следующем году включим все сразу.

Подготовила Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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