Необычный флешмоб состоялся в наукограде. Более 200 дубненцев проехали на электричке между станциями «Дубна» и «Большая Волга», железнодорожное сообщение между которыми приостановлено на ближайшие два года.

Вокзал «Дубна» закрывается на время строительства моста через Волгу. Старожилы и молодые дубненцы вместе с маленькими детьми – те, в чьей жизни старый вокзал занимает особое место, за пару часов до полуночи проехали одну остановку на электричке.

«Я постоянно существую рядом с этим вокзалом, эти электрички постоянно вижу, хотя редко ими пользуюсь, поскольку автомобилист, – говорит автор идеи флешмоба Юрий Льноградский. – Мне кажется, что это некая составляющая часть той Дубны, которую я себе вижу как Дубну. Очень жаль, если их не будет. Мы постоянно приходим сюда в кафе с детьми, они эти электрички любят, говорят им «привет» и «пока». Думаю, что это очень хороший и характерный элемент детства».

В обычно пустом в это время поезде – почти 200 человек – участники флешмоба заняли сразу три первых вагона. Сергей Муравьев пришел, чтобы попрощаться с вокзалом и вспомнить эпизоды жизни, тесно с ним связанные – детство и юность.

«С этой электричкой у меня связано очень многое, почти вся жизнь, – говорит Сергей Муравьев. – Отсюда мы ездили с отцом, мамой и сестрой в Протвино. Там мы жили, как и многие сотрудники Серпуховского экспериментального отдела. Были ещё стыковые рейсы, на которые надо было успеть, с переходами и прочими особенностями. В общем, в этой электричке большая часть моей жизни».

Отъезжая в последней электричке от вокзала «Дубна», горожане уже задумываются о том дне, когда движение будет восстановлено. Пятикилометровый участок железной дороги также закрыт, чтобы не мешать автомобильному движению по городу на время многочисленных дорожных работ, запланированных на ближайший сезон.

Активисты начали собирать подписи за частичный возврат электричек, чтобы поезда снова начали ходить с семи вечера до восьми утра, а в дневное время не мешали транспортному потоку.

Обращение против полной отмены электричек до железнодорожной станции «Дубна» будет передано в администрацию города, губернатору области, в министерство транспорта и в РЖД.

Ольга ГРИГОРЬЕВА