Ярмарку вакансий для безработных и ищущих работу граждан, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья, 16 мая провел Дубненский центр занятости населения на базе Городской библиотеки семейного чтения.

В ярмарке участвовали представители работодателей таких городских компаний, как ООО «Фабрика картонной упаковки «Конди-Центр», Дубненский филиал АО «Мособлэнерго», ООО «Полипак», Дубненский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», ОАО «Рата», ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Федорова», МАУ «Городские парки», ГАУЗ МО «Дубненская стоматологическая поликлиника», ОМВД России по городскому округу Дубна, ООО «ПРОФИ». Работодателями были представлены вакансии для всех категорий граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями.

После торжественного открытия ярмарки вакансий специалистами городской службы занятости населения представители дубненских предприятий и организаций провели презентации и рассказали горожанам об имеющихся вакансиях, требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда, особенно для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты Дубненского ЦЗН оказали консультативную помощь горожанам, посетившим ярмарку вакансий, в том числе гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Они рассказали об условиях постановки на учет и о государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения.

Желающие познакомились с вакансиями городских предприятий, в том числе квотируемыми рабочими местами для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Участники ярмарки получили рекламные проспекты работодателей, буклеты и информационные брошюры. Посетили ярмарку вакансий 39 человек, в том числе 13 граждан с ограниченными возможностями здоровья. Дубненцы, посетившие ярмарку вакансий, прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии, заполнили анкеты соискателей.

Предложение пройти второй этап собеседования было сделано представителями шести работодателей («ДМЗ», «Конди-Центр», «Мособлэнерго», «Полипак», «ПРОФИ», «Рата») для 14 граждан – соискателей вакантных рабочих мест, в том числе для двоих граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Подготовила Светлана КОЛЕСОВА