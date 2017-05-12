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Включили все фонтаны Печать
12.05.2017 09:19

Их готовят к пуску, значит, лето началось. Инженеры Водоканала несколько дней занимались организацией работы дубненских  фонтанов на летний сезон. 

Каждый из насосов весит около ста килограммов. На  фонтане в Парке семейного отдыха их три. Ежегодно осенью помпы снимают и  увозят на зимнее хранение и профилактический ремонт, а  весной устанавливают обратно. Для этого требуется помощь спецтехники. Поднимают и опускают автокраном. В этом году тяжелой машине удалось добраться до нужной точки только со второй попытки. Подготовка большого фонтана к пуску заняла несколько дней.

«Вокруг озера земля насыщена водой, поэтому автокрану трудно проехать, – поясняет начальник района «Водоканал ПБ «ПТО ГХ» Роман Зайцев. – Подвела погода. У нас были трудности из-за высокого уровня воды в Волге, а  соответственно, и в озере. Первая  попытка установки  оказалась неудачной:  кран застрял в грязи. Пришлось вызывать другой, который смог проехать».

Очистка чаш от мусора также входит в список работ по наладке фонтана на озере в Парке семейного отдыха. Он  самый высокий в Подмосковье, трехкаскадный. Высота центральной струи – 18 метров, второго контура – 9 с половиной, третьего –  четыре с половиной метра. Остальные дубненские фонтаны,   поменьше,  тоже подготовили к пуску. Их шесть, и все они расположены в парках и скверах, где всегда людно.

Фонтаны  давно стали уникальной особенностью наукограда, они украшают места отдыха горожан. «Фонтанов в нашем городе много, они давно стали излюбленным местом встреч для горожан, – говорит директор АО «ПТО ГХ» Тимур Карягин. – Летом, в жару, так приятно находиться поблизости, ведь  фонтаны  – это влага, это красота. В Дубне – как на Востоке, где именно у фонтанов собираются на площадях жители городов. А будет  как в Петродворце, когда включим сразу все фонтаны».

В этом году в Дубне все фонтаны включили одновременно. Планируется, что День фонтанов в мае станет традицией  наукограда. Такая возможность появилась, поскольку все шесть переданы в единое управление. Теперь их техническим обслуживанием занимается предприятие  ПТО ГХ.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

 
 

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