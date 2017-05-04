Эту картину в канун празднования Дня Великой Победы в редакцию принес давний друг «Встречи» известный дубненский художник Александр Владимирович Куманьков. Идея создать экспозицию работ, посвященных военной тематике, родилась после посещения музея в школе №1, где хранятся фотографии погибших на фронте выпускников, их письма, личные вещи. Один из не вернувшихся с войны героев – Дмитрий Орлов. Со сражениями он прошел через Белоруссию, Литву, Пруссию и погиб под Кенигсбергом 13 марта 1945 года. За боевые заслуги Дмитрий Михайлович награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. Его фронтовые письма и вдохновили художника на создание картин, посвященных теме Великой Отечественной войны, в память о бойцах, своей жизнью проложивших путь к Победе…