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Путь к ПОБЕДЕ Печать
04.05.2017 11:28

Эту картину в канун празднования Дня Великой Победы в редакцию принес давний друг «Встречи» известный дубненский художник Александр Владимирович Куманьков. Идея создать экспозицию работ, посвященных военной тематике, родилась после посещения музея в школе №1, где хранятся фотографии погибших на фронте выпускников, их письма, личные вещи. Один из не вернувшихся с войны героев – Дмитрий Орлов. Со сражениями он прошел через Белоруссию, Литву, Пруссию и погиб под Кенигсбергом 13 марта 1945 года. За боевые заслуги Дмитрий Михайлович  награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и орденом Красной Звезды. Его фронтовые письма и вдохновили художника на создание картин, посвященных теме Великой Отечественной войны, в память о бойцах, своей жизнью проложивших путь к Победе…

 
 

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