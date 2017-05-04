Приближается 9 Мая. Дубна готовится к празднованию 72-й гoдoвщины Пoбeды в Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe. О том, как будут организованы торжества в наукограде, рассказал заместитель руководителя администрации Дубны Николай Мадфес. – С каждым годом все меньше остается тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Ветераны уходят. Сколько участников боевых действий Второй мировой сейчас живут в Дубне? Сколько бывших узников концентрационных лагерей, блокадников, детей войны? – К сожалению, с нами празднуют День Победы все меньше участников Великой Отечественной войны. В этом году их в Дубне осталось всего 100 человек. Категорий ветеранов, конечно, побольше. Тружеников тыла – 916 человек, 269 вдов участников войны, блокадников осталось 16 человек, малолетних узников концлагерей – 35. Их мало. Но появилась акция «Бессмертный полк», в рамках которой все они остаются в строю, рядом с нами. – Из тех, кто ушел в этом году, кого вы знали лично? – Я был знаком со многими, в частности, со всем активом Совета ветеранов. К сожалению, в последние годы нас покинули яркие, активные люди, «столпы» дубненского ветеранского движения. Это супруги Поповы – замечательные люди, участники боёв, они были своего рода символами Дубны на всех праздничных мероприятиях. Их фотографии украшали тематические плакаты. Очень жаль, что Михаил Сторожев ушел пару лет назад, совсем недавно – Шалаевский. Матвей Рафаилович был настолько активным, что все думали – он никогда не устает, не имеет возраста, будет всегда с нами. Он занимался пропагандой ветеранского движения, давал консультации по садоводству и виноградарству по всему северному Подмосковью. Все они, к сожалению, уже не смогут принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. – Какие основные мероприятия запланированы на 9 Мая? – Мы придерживаемся того, что мероприятия в нашем городе должны быть традиционными, к которым годами, десятилетиями привыкли дубненцы. Поэтому пройдет митинг в Парке авиастроителей. Он начнется в 9:30. Ровно в девять часов начнется шествие от площади Космонавтов. Колонны пройдут по улице Ленина, затем свернут на улицу Карла Маркса – традиционным маршрутом. На митинге мы вспомним всех жителей левобережья, в частности, работников дубненского машиностроительного завода, которые не вернулись с фронта. Благодаря инициативе городского Совета ветеранов в этом парке недавно открыт памятник в честь тружеников тыла. Поэтому вспомним и заводчан, которые в годы войны работали на благо Родины в тылу. Торжества будут проходить не одновременно. Митинг на Братских могилах на Большой Волге начнется чуть позже. На правом берегу участники праздничного шествия собираются на площади у вокзала на Большой Волге в 11:30. Из-за строительства моста мы не можем повторить прошлогодний маршрут «Бессмертного полка». Тогда он шел по улице Вернова к памятнику самолету-штурмовику ИЛ-2. Теперь дубненцы с портретами своих дедов и прадедов присоединятся к общему шествию. Возглавит его, как мы планируем, гигантская «Георгиевская лента». Колонны начнут движение в 12:00 от вокзала, пройдут по проспекту Боголюбова, свернут на улицу 9 Мая, оттуда – двинутся к мемориалу. Любой желающий может присоединиться к шествию и быть в этот момент вместе с городом, вместе со всей страной. Мы предполагаем, что такой длинный маршрут будет трудно преодолеть пожилым людям. Их колонна присоединится к шествию и возглавит его на подходе к мемориальному комплексу, на улице 9 Мая. Митинг начнется примерно в 12:40. – Как дубненцы могут стать участниками «Бессмертного полка»? – Всю информацию можно найти на сайте «Бессмертного полка» – http://moypolk.ru/dubna. Там объясняется, как зарегистрироваться, где можно распечатать, отретушировать фотографию, где заказать изготовление штендера – с адресами и телефонами в Дубне. – Для ветеранов предусмотрены какие-то меры поддержки, льготы в эти дни, подарки? – Государственные и социальные выплаты уже осуществляются. Они предназначены не только непосредственным участникам Великой Отечественной войны, но и всем ветеранам – вдовам, труженикам тыла, блокадникам и малолетним узникам концлагерей. Каждый год многие наши неравнодушные горожане выступают с инициативой оказать ту или иную помощь ветеранам. Например, службы такси будут бесплатно их перевозить по городу. В библиотеках, школах будут организованы для ветеранов встречи с молодым поколением. В первой школе, по традиции, устраивают «Бал ветеранов» с танцами и чаепитием. Ольга ГРИГОРЬЕВА