Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Звонки и телеграммы - бесплатно Печать
04.05.2017 10:28

В честь Дня Победы «Ростелеком» традиционно дарит ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны возможность бесплатно пообщаться с однополчанами, родными и близкими из других городов России и ближнего зарубежья. 

Ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется до 100 бесплатных минут на звонки на стационарные и мобильные телефоны как в конце апреля, так и в начале мая по каждой из услуг связи :

• внутризоновая связь (звонки в населенные пункты одного субъекта РФ);

• междугородная связь (звонки по России);

• международная связь (звонки в страны ближнего зарубежья: Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан,  Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия).

Кроме того, с 25 апреля по 10 мая  ветераны могут бесплатно отправить телеграммы по России и в указанные страны ближнего зарубежья. Отправку телеграмм можно заказать с домашнего телефона, установленного по месту регистрации ветерана, а также в пунктах приема телеграмм.

Подробности предоставления бесплатных звонков и телеграмм можно узнать по телефону 8-800-100-0-800 (звонок из любого региона России бесплатный) и на сайте www.rt.ru.

 
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо