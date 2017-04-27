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Площадь имени В.И. Векслера Печать
27.04.2017 10:39

Такое имя теперь официально носит площадь на территории Лаборатории физики высоких энергий. Получила она его в честь празднования двойного юбилея: 110-летия со дня рождения первого директора Лаборатории Владимира Векслера и 60-летия со дня запуска синхрофазотрона.

Пять лет назад был открыт памятник ученому, а сейчас в торжественной обстановке назвали и площадь, где он установлен. Как отметил в своем выступлении директор ЛФВЭ профессор Владимир Кекелидзе, выдающийся физик Владимир Иосифович Векслер открыл принцип автофазировки, на котором работают все релятивистские ускорители.

– Это величайшее открытие, которое неразрывно связано с нашей Лабораторией, – сказал он. – В 1957 году был запущен наш легендарный синхрофазотрон, в то время он был лидером по энергиям, как сегодня Большой адронный  коллайдер. Впервые  был  преодолен рубеж 10 ГэВ,  и началась эра физики высоких энергий…

Завершилась торжественная церемония открытия площади возложением цветов  к памятнику основоположнику ускорительной техники в СССР, создателю синхрофазотрона В.И. Векслеру.

С открытия Татьяна Крюкова

Фото Елены Пузыниной
 

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