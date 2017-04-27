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В честь открытия мотосезона Печать
27.04.2017 10:38

22 апреля в Красногорском районе на открытой площадке «Крокус Экспо» прошел праздник «Мы за безопасность дорожного движения», посвященный открытию мотосезона. 

В мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек со всей Московской области.  В их числе  отряд юных инспекторов движения (ЮИД) школы №7 и представители Мотосообщества мотоциклистов г. Дубны.

Гостям,  приехавшим   на  праздник,  было продемонстрировано мастерство вождения мотоциклов, а также выполнение различных фигур. Здесь можно было увидеть автомобили и мотоциклы, на которых несут свою службу сотрудники ОГИБДД, и транспортные средства ГАИ советских времен.

Мотоклуб «Ночные волки» представил мототехнику, выполненную в стиле различных фигур и животных (трон, дракон, змея), причем данная техника – на ходу! Замерзшие и проголодавшиеся могли подкрепить свои силы и согреться,  отведав кашу и чай, приготовленные на полевой кухне.

Для детей очень поучительно было побывать в автобусе дорожной безопасности, где вместе со Смешариками они узнали на практике, почему так важно использовать ремень безопасности: ребят пристегнули в  креслах автобуса, а затем  сиденья  резко  подались  вперед, имитируя столкновение, в результате которого пострадала  только кукла-манекен, которую использовали  как наглядное пособие,  чтобы показать, какие травмы можно получить, если не  пристегнуться  ремнями безопасности.

Дети  приняли  участие в перетягивании  каната вместе с зеброй, которая олицетворяет собой знакомый нам всем пешеходный переход, волком и другими сказочными героями.

С напутственным словом о важности соблюдения правил дорожного движения  выступил основатель и лидер старейшего в  России байкерского клуба «Ночные волки»  Александр Сергеевич Залдостанов  по прозвищу Хирург.

Светлана КЛОЧКОВА
 

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