22 апреля в Красногорском районе на открытой площадке «Крокус Экспо» прошел праздник «Мы за безопасность дорожного движения», посвященный открытию мотосезона.

В мероприятии приняли участие более 4 тысяч человек со всей Московской области. В их числе отряд юных инспекторов движения (ЮИД) школы №7 и представители Мотосообщества мотоциклистов г. Дубны.

Гостям, приехавшим на праздник, было продемонстрировано мастерство вождения мотоциклов, а также выполнение различных фигур. Здесь можно было увидеть автомобили и мотоциклы, на которых несут свою службу сотрудники ОГИБДД, и транспортные средства ГАИ советских времен.

Мотоклуб «Ночные волки» представил мототехнику, выполненную в стиле различных фигур и животных (трон, дракон, змея), причем данная техника – на ходу! Замерзшие и проголодавшиеся могли подкрепить свои силы и согреться, отведав кашу и чай, приготовленные на полевой кухне.

Для детей очень поучительно было побывать в автобусе дорожной безопасности, где вместе со Смешариками они узнали на практике, почему так важно использовать ремень безопасности: ребят пристегнули в креслах автобуса, а затем сиденья резко подались вперед, имитируя столкновение, в результате которого пострадала только кукла-манекен, которую использовали как наглядное пособие, чтобы показать, какие травмы можно получить, если не пристегнуться ремнями безопасности.

Дети приняли участие в перетягивании каната вместе с зеброй, которая олицетворяет собой знакомый нам всем пешеходный переход, волком и другими сказочными героями.

С напутственным словом о важности соблюдения правил дорожного движения выступил основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Сергеевич Залдостанов по прозвищу Хирург.

Светлана КЛОЧКОВА